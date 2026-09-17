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    പോപ്കോണിനും ചായക്കും അമിത വില ഈടാക്കിയാൽ ഇനി പണി കിട്ടും; തിയറ്ററിലെ ഭക്ഷണക്കൊള്ളക്ക് കടുത്ത നടപടിയുമായി ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ്

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    സപ്ലൈ ഓഫിസർമാർക്ക് നേരിട്ട് കേസെടുക്കാം
    പോപ്കോണിനും ചായക്കും അമിത വില ഈടാക്കിയാൽ ഇനി പണി കിട്ടും; തിയറ്ററിലെ ഭക്ഷണക്കൊള്ളക്ക് കടുത്ത നടപടിയുമായി ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ്
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    തിരുവനന്തപുരം: തിയറ്ററുകളിലെ അമിത ഭക്ഷണവിലക്കും കൊള്ളക്കുമെതിരെ നിയമനടപടികൾ കടുപ്പിക്കാൻ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് തയ്യാറാകുന്നു. ഇതോടെ പോപ്കോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് അമിതമായി ഈടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ ഉപഭോക്തൃ കോടതികളിൽ കേസ് നൽകുന്നതിന് ജില്ലാ സപ്ലൈസ് ഓഫീസർമാർക്ക് അനുമതി നൽകും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം വിജ്ഞാപനം ഉടൻ പുറപ്പെടുവിക്കാനാണ് തീരുമാനം. വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ കരട് മന്ത്രിക്ക് കൈമാറും.

    വിജ്ഞാപനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ സർക്കാരിനുവേണ്ടി ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫിസർമാർക്ക് നേരിട്ട് ഉപഭോക്തൃ കോടതികളിൽ കേസ് നൽകാനാകും. ഒൻപത് പരാതികളാണ് ഇതിനകം തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യ പരാതി കൊച്ചിയിലെ ഉപഭോക്തൃ കോടതിയിൽ നൽകും. ഇതോടൊപ്പം വിലവിവരപ്പട്ടിക പ്രദർശിപ്പിക്കാത്തതിന് എസൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് നിയമപ്രകാരവും കേസെടുക്കും.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലീഗൽ മെട്രോളജി, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പുകൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകളാണ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തൂക്കക്കുറവ്, വിലവിവരപ്പട്ടിക പ്രദർശിപ്പിക്കാതിരിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ 49 കേസുകൾ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

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    News Summary - Theater Food Price Gouging: Kerala Govt Empowers Officials to File Consumer Court Cases
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