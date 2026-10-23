Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഷുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ പരിശോധന

    text_fields
    bookmark_border
    472.230 കിലോ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നശിപ്പിച്ചു
    ഷുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ പരിശോധന
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ക്യാപിറ്റൽ ഗവർണറേറ്റിലെ ഷുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രിഷൻ പരിശോധന. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കേടുവന്നതും ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാത്തതുമായ 472.230 കിലോ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നശിപ്പിച്ചു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ഏഴ് നോട്ടീസുകൾ നൽകി.

    ആരോഗ്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കൽ, ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം നിലനിർത്തൽ, പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കൽ എന്നിവയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു പരിശോധനയെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പരിശോധനാ നടപടികൾ തുടരുമെന്ന് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Food safety inspection at Shuwaikh Industrial Area
    Next Story
    X