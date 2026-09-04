ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണം വില്ലനായേക്കാം; മുട്ടയിൽ പുഴു, ബ്ലിങ്കിറ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തി

ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണം വില്ലനായേക്കാം; മുട്ടയിൽ പുഴു, ബ്ലിങ്കിറ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തിtext_fields
ഓൺലൈൻ ഗ്രോസറി പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ബ്ലിങ്കിറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ മുട്ടയിൽ പുഴുവിനെ കണ്ടെന്ന ഉപഭോക്താവിന്റെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് കർണാടകയിലെ മംഗളൂരുവിലുള്ള ബ്ലിങ്കിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തി. സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ മന്ത്രി യു.ടി. ഖാദറിന് ഒരു ഉപഭോക്താവ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നടപടി. ഓൺലൈൻ വഴി വീട്ടിലെത്തിച്ച മുട്ട കേടായ നിലയിലാണെന്നും അതിൽ പുഴുവിനെ കണ്ടെത്തിയെന്നുമായിരുന്നു ഉപഭോക്താവിന്റെ പ്രധാന ആരോപണം.
പരാതി ഗൗരവത്തിലെടുത്ത ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫാൽനിർ സ്ക്വയറിലുള്ള ബ്ലിങ്കിറ്റിന്റെ വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ നേരിട്ടെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. ഈ പരിശോധനയിൽ പൊട്ടിയ മുട്ടകൾ അടങ്ങിയ നിരവധി പാക്കറ്റുകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. ഉടൻ തന്നെ പ്രശ്നമുള്ള പാക്കറ്റുകൾ അവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനും സുരക്ഷിതമായി നശിപ്പിക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരോട് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി.
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്നോണം പ്രസ്തുത സ്റ്റോറേജ് റൂം താൽക്കാലികമായി പൂട്ടുകയും സീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഉപഭോക്താവിന്റെ പരാതി പൂർണമായും അന്വേഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബ്ലിങ്കിറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി നോട്ടീസ് അയക്കും.
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വിശദീകരണം ലഭിച്ചശേഷവും പരിശോധനാ ഫലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമായിരിക്കും മേലുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കാനാണ് വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം.
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