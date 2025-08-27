Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 27 Aug 2025 12:24 PM IST
    27 Aug 2025 12:24 PM IST

    ചി​പ്സി​ല്ലാ​തെ​ന്ത്​ ഓ​ണം മൂ​ഡ്

    Banana is being roasted at a bakery on Kollam Main Road
    കൊ​ല്ലം മെ​യി​ൻ റോ​ഡി​ലെ ബേ​ക്ക​റി​യി​ൽ

    ഏ​ത്ത​ക്ക ഉ​പ്പേ​രി വ​റു​ക്കു​ന്നു

    ​കൊ​ല്ലം: ക​റു​മു​റെ രു​ചി​ച്ചു​ക​ഴി​ക്കാ​ൻ ഏ​ത്ത​ക്കാ ചി​പ്സ്​ ഇ​ല്ലാ​തെ എ​ന്ത്​ ഓ​ണം മൂ​ഡ്​ അ​ല്ലെ. ഓ​ണം വി​പ​ണി ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ഏ​ത്ത​ക്ക ഉ​പ്പേ​രി വി​പ​ണി കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ​തോ​ടെ ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​നും രു​ചി​യേ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ വി​ല പി​ടി​ച്ചാ​ൽ കി​ട്ടാ​തെ ക​യ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ആ​ഘാ​ത​മേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത്​ നാ​ട​ൻ​രു​ചി പ​ര​ത്തു​ന്ന ചി​പ്സ്​ വി​പ​ണി​യെ​ക്കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    ശു​ദ്ധ​മാ​യ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യി​ൽ ചി​പ്സ്​ വ​റു​ത്തു​കോ​രി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്​ ‘അ​തി​ക​ഠി​നം’ ആ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​ല​യി​ട​ത്തും വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​ക്കൊ​പ്പം പാ​മോ​യി​ൽ പോ​ലു​ള്ള ക​ല​ർ​ത്ത​ലു​ക​ൾ ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്​ എ​ന്ന പ​രി​ഭ​വ​മാ​ണ്​ ചി​പ്സ്​ പ്രേ​മി​ക​ൾ ഈ ​ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    350-400 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ്​ സാ​ധാ​ര​ണ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ചി​പ്സ്​ വി​ല. എ​ന്നാ​ൽ, ശു​ദ്ധ​മാ​യ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ വ​റു​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന കി​ടി​ല​ൻ ഏ​ത്ത​ക്ക ചി​പ്സി​ന്‍റെ രു​ചി​യ​റി​യാ​ൻ ഇ​നി​യും തു​ക അ​ധി​കം മു​ട​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ രു​ചി മാ​ത്രം നി​റ​യു​ന്ന ചി​പ്സി​ന്​ ഇ​പ്പോ​ൾ 700 രൂ​പ​യെ​ങ്കി​ലും കൊ​ടു​ക്ക​ണം. മു​മ്പ്​ 600 രൂ​പ​ക്കൊ​ക്കെ കി​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​താ​ണ്. അ​പ്പോ​ഴും ഈ ​വി​ല​കൊ​ടു​ത്തും ന​ല്ല ചി​പ്സ്​ വാ​ങ്ങാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ ഡി​മാ​ൻ​ഡി​ന്​ കു​റ​വി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്​ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​ശ്വാ​സം.

