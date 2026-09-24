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Madhyamam
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    1980 ഒ​രു തെ​ക്ക​ന്‍ നൊ​സ്റ്റാ​ള്‍ജി​യ; ട്രാ​വ​ന്‍കൂ​ര്‍ ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ പ്ര​മോ​ഷ​ന് സ​ഫാ​രി​യി​ൽ തു​ട​ക്കം

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    1980 ഒ​രു തെ​ക്ക​ന്‍ നൊ​സ്റ്റാ​ള്‍ജി​യ; ട്രാ​വ​ന്‍കൂ​ര്‍ ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ പ്ര​മോ​ഷ​ന് സ​ഫാ​രി​യി​ൽ തു​ട​ക്കം
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    ദോ​ഹ: പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ സ​ഫാ​രി​യു​ടെ 1980 ഒ​രു തെ​ക്ക​ന്‍ നൊ​സ്റ്റാ​ള്‍ജി​യ (ട്രാ​വ​ന്‍കൂ​ര്‍ ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍) പ്രമോ​ഷ​ന് തു​ട​ക്കം. അ​ബു​ഹ​മൂ​റി​ലെ സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ്പ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ആ​ൻ​ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദീ​ന്‍, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​മ​ദ് സൂ​ഫാ​ന്‍ അ​ല്‍ അ​ഹ്ബാ​ബി എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഭ​ക്ഷ​ണ പ്രി​യ​രു​ടെ മ​നം ക​വ​രും വി​ധ​മാ​ണ് പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ 1980 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഓ​ര്‍മ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കും വി​ധം ഒരുക്കിയ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​നോ​ട​കം ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ധോ​ലോ​ക കോ​ഴി, അ​ങ്ങാ​ടി കി​ഴി, ചാ​ക​ര കൂ​ട്ട്, ക​ണ​വ പൊ​രി​ച്ച​ത്, ഇ​ടി​മു​ഴ​ക്കം ആ​ട്ടി​ന്‍ ക​റി, വി​ഴി​ഞ്ഞം ചി​ക്ക​ന്‍ ഫ്രൈ, ​തെ​ക്ക​ന്‍ കോ​ഴി ബി​രി​യാ​ണി, കി​ള്ളി​പ്പാ​ലം കോ​ഴി പൊ​രി​ച്ച​ത്, കോ​ഴി ക​ര​ള്‍ വ​ര​ട്ടി​യ​ത്, കി​ന്നാ​രം മീ​ന്‍ ചു​ട്ട​ത് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി കൊ​തി​യൂ​റും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കൂ​ടാ​തെ നി​ര​വ​ധി കോ​മ്പോ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

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    News Summary - Travancore Food Festival Promotion Begins at Safari
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