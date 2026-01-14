Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Festive
    Posted On
    14 Jan 2026 3:21 PM IST
    Updated On
    14 Jan 2026 3:21 PM IST

    ക​ലോ​ത്സ​വ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ പ​തി​വു​ക​ൾ തെ​റ്റി​ക്കു​ന്ന രു​ചി​കൾ; പ്ര​തി​ദി​നം 20,000 ഉ​ച്ച​യൂ​ണും 10,000 പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണ​വും

    School-Kalolsavam-food
    സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ക​ല​വ​റ നി​റ​യ്ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങ് മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    തൃ​ശൂ​ർ: കൗ​മാ​ര​ക​ല​യു​ടെ പെ​രു​ങ്ക​ളി​യാ​ട്ട​ത്തി​ന് തി​രി​തെ​ളി​യും മു​മ്പേ തൃ​ശൂ​രി​ൽ രു​ചി​യു​ടെ പൂ​രം കൊ​ടി​യേ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. 64ാമ​ത് സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഊ​ട്ടു​പു​ര​യി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം പാ​ൽ തി​ള​ച്ചു​തൂ​കി​യ​തോ​ടെ പ​ഴ​യി​ടം മോ​ഹ​ന​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി​യു​ടെ മാ​ന്ത്രി​ക കൈ​പ്പു​ണ്യം ക​ല​വ​റ​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി.

    ക​ലോ​ത്സ​വ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ പ​തി​വു​ക​ൾ തെ​റ്റി​ക്കു​ന്ന രു​ചി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചോ​റും ക​റി​ക​ളും മാ​ത്രം ശീ​ലി​ച്ച ക​ലോ​ത്സ​വ രാ​വു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത്ത​വ​ണ മാ​റ്റ​മു​ണ്ട്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി രാ​ത്രി​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ച​പ്പാ​ത്തി​യും പൂ​രി​യു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മെ​നു​വാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ക​ലോ​ത്സ​വ ന​ഗ​രി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും ചൂ​ട​ൻ ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ള​മ്പി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഊ​ട്ടു​പു​ര വ​ര​വ​റി​യി​ച്ച​ത്. 3000 പേ​ർ​ക്കു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി വി​ള​മ്പി​യ​ത്. ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന ദി​വ​സ​ത്തെ അ​ത്താ​ഴം വെ​ജി​റ്റ​ബി​ൾ ബി​രി​യാ​ണി​യി​ലൂ​ടെ സ്പെ​ഷ​ലാ​ക്കാ​നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ മ​റ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം കൂ​ടി വി​ള​മ്പു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ്രാ​ത​ൽ. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഊ​ട്ടു​പു​ര​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ‘മി​ല്ല​റ്റ് ദോ​ശ’​യാ​ണ്. ഒ​മ്പ​ത് വ്യ​ത്യ​സ്ത ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ളും പ​യ​റു​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ത്ത​ര​ച്ച മാ​വു​കൊ​ണ്ട് ചു​ട്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഈ ​ദോ​ശ, രു​ചി​ക്കൊ​പ്പം പോ​ഷ​ക​ഗു​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. ഉ​ച്ച​യൂ​ണി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടാ​ൻ ദി​വ​സ​വും ഓ​രോ ത​രം പാ​യ​സ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല​യി​ലെ​ത്തും.

    ച​ക്ക​പ്പ​ഴ പാ​യ​സം, ഗോ​ത​മ്പ് പാ​യ​സം, പാ​ൽ​പാ​യ​സം, പ​രി​പ്പ് പാ​യ​സം, അ​ട​പ്ര​ഥ​മ​ൻ, പ​ഴം​പ്ര​ഥ​മ​ൻ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​വി​ൻ​തു​മ്പി​ൽ മ​ധു​ര​ത്തി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ പ​ഴ​യി​ട​വും സം​ഘ​വും ഒ​രു​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ സ​മ​യം വൈ​കി​യാ​ലും കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ട്ടി​ണി​യാ​ക​രു​ത് എ​ന്ന നി​ർ​ബ​ന്ധം ഇ​ത്ത​വ​ണ​യു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ രാ​ത്രി ഒ​രു മ​ണി വ​രെ ഊ​ട്ടു​പു​ര​യു​ടെ വാ​തി​ലു​ക​ൾ തു​റ​ന്നു​കി​ട​ക്കും.

    ഒ​രേ​സ​മ​യം 4,000 പേ​ർ​ക്ക് ഇ​രി​ക്കാ​വു​ന്ന പ​ന്ത​ലും 5,000 പേ​ർ​ക്ക് വ​രി നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും തി​ര​ക്കി​നെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കും. 600ല​ധി​കം അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​ണ് ഊ​ട്ടു​പു​ര​യി​ൽ സേ​വ​ന​സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​യി രാ​പ്പ​ക​ൽ ക​ർ​മ​നി​ര​ത​രാ​കു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​ദി​നം 20,000 ഉ​ച്ച​യൂ​ണും 10,000 പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വി​ള​മ്പാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ദി​വ​സം 60000 പേ​രോ​ളം ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രു​ചി​ക്കൊ​പ്പം പ്ര​കൃ​തി​സ്നേ​ഹ​വും ഊ​ട്ടു​പു​ര​യു​ടെ മു​ഖ​മു​ദ്ര​യാ​ണ്. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി വാ​ഴ​യി​ല​യി​ലാ​ണ് ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ള​മ്പു​ന്ന​ത്. ഭ​ക്ഷ​ണ​ശേ​ഷം ഇ​ല​ക​ൾ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ്ര​ത്യേ​ക കു​ഴി​ക​ളി​ൽ സം​സ്ക​രി​ക്കും. ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ ത​ന്നെ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന​തും രു​ചി​പ്പു​ര​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​ണ്.

