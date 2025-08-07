Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Festive
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 2:38 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 2:38 PM IST

    പാപ്രിക്ക മുളകിന്‍റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ്

    Paprika Farming or Green Chilli
    പാപ്രിക്ക മുളക്

    ഒരിനം മുളകാണ് പാപ്രിക്ക (പാപ്പരിക്ക). സുഗന്ധവ്യഞ്​ജനമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഈ മുളക് എരിവില്ലാത്തതും നല്ല ചുവപ്പ് നിറവുമായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ പാപ്രിക്ക കൃഷി വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രചാരത്തിലായിട്ടില്ല.

    ഇതിന്‍റെ കായ്കൾക്ക് നല്ല ചുവപ്പ് നിറമായതിനാൽ ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് പൊടിയായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പച്ചക്കറിയായും പാപ്രിക്ക ഉപയോഗിക്കാം. ഇത്​ ഉപയോഗിച്ച് സാലഡും അച്ചാറും ഉണ്ടാക്കാം.

    സുഗന്ധവ്യഞ്​ജനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാപ്രിക്കയിൽ എരിവ് ഇല്ലാത്തതും എരിവുള്ളതുമായ രണ്ടിനങ്ങളുണ്ട്. സ്പെയിൻ, മൊ​റോക്കോ, അമേരിക്ക, മെക്സികോ, ചിലി, ഇസ്രായേൽ, ഹംഗറി, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് പാപ്രിക്ക കൂടുതലായി കൃഷി ചെയ്യുന്നത്.

