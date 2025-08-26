Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Festive
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 1:14 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 1:14 PM IST

    വിലയേറി ചിപ്സും ശർക്കരവരട്ടിയും

    വിലയേറി ചിപ്സും ശർക്കരവരട്ടിയും
    എ​റ​ണാ​കു​ളം പു​ല്ലേ​പ്പ​ടി​യി​ലെ വ​റ​വു​ക​ട​യി​ൽ കാ​യ വ​റ​ക്കു​ന്നു 

    കൊ​ച്ചി: അ​ത്തം എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ മ​റ്റൊ​രു ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന് ഒ​രു​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും. അ​ത്ത​ച്ച​മ​യ​വും പു​ലി​ക​ളി​യും പൂ​ക്ക​ള​വും സ​ദ്യ​യും എ​ല്ലാ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ നാ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഇ​നി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ എ​ല്ലാ വീ​ടു​ക​ളി​ലും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ര​ണ്ട് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട് -കാ​യ​വ​റു​ത്ത​തും (ചി​പ്സ്) ശ​ർ​ക്ക​ര​വ​ര​ട്ടി​യും. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യി​ൽ ക​റി​ക​ൾ​ക്കും പാ​യ​സ​ത്തി​നു​മു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യം ഇ​വ​ക്കു​മു​ണ്ട്.

    അ​ത്തം മു​ത​ൽ തി​രു​വോ​ണ​ദി​നം​വ​രെ ഇ​വ​യാ​ണ് വീ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ് നി​ൽ​ക്കു​ക. എ​ന്നാ​ൽ, പ​തി​വു​പോ​ലെ ത​ന്നെ ഓ​ണ​സീ​സ​ൺ ആ​യ​തോ​ടെ ചി​പ്സി​നും ശ​ർ​ക്ക​ര​വ​ര​ട്ടി​ക്കും വി​ല​യേ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ നേ​ന്ത്ര​ക്കാ​യ വി​ല​യി​ലെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് ചി​പ്സ് വി​പ​ണി​യി​ലെ വി​ല്ല​നാ​യി വ​ന്നി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​ല്ല​ൻ എ​ണ്ണ വി​ല​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ചി​പ്സി​നും ശ​ർ​ക്ക​ര​വ​ര​ട്ടി​ക്കും കാ​ര്യ​മാ​യ വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഏ​ക​ദേ​ശം 440 രൂ​പ വ​രെ​യേ കാ​യ​വ​റു​ത്ത​തി​ന് വി​ല വ​ന്നി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​വ​ണ ചി​പ്സ്​ കി​ലോ​ക്ക്​ 560 രൂ​പ​യാ​ണ് വി​ല. ശ​ർ​ക്ക​ര​വ​ര​ട്ടി​ക്ക് കി​ലോ 520 രൂ​പ​യു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ ഏ​ക​ദേ​ശം നൂ​റു​ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ​ർ​ധ​ന എ​ണ്ണ വി​ല​യ്​​ക്കു​ണ്ടാ​യി എ​ന്ന​താ​ണ് വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​ല​കു​റ​ഞ്ഞ സ​ൺ​ഫ്ല​വ​ർ ഓ​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ വ​റു​ക്കു​ന്ന​വ വി​പ​ണി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യി​ൽ വ​റു​ത്ത ചി​പ്സി​ന് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റെ. അ​തു​കൊ​ണ്ട് വി​ല​വ​ർ​ധ​ന ക​ച്ച​വ​ട​ത്തെ കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം.

    നി​ല​വി​ൽ അ​ത്തം മു​ത​ൽ തി​രു​വോ​ണം വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ചി​പ്സും ശ​ർ​ക്ക​ര​വ​ര​ട്ടി​യും പ്രീ​ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ട്. വി​ല എ​ത്ര​വ​ർ​ധി​ച്ചാ​ലും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത വി​ഭ​വം ആ​യ​തി​നാ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു കു​റ​വും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ക​ട​ക​ളി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ബ​ൾ​ക്ക് ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ളെ വി​ല​വ​ർ​ധ​ന ബാ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ ക​രു​തു​ന്നു.

    TAGS:onamErnakulam Newschips makingBanana Chips
