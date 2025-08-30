Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 1:42 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 1:42 PM IST

    രുചിപ്പെരുമയുടെ പായസവിപണി

    എ​റ​ണാ​കു​ളം ക​ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പാ​യ​സ വി​പ​ണ​ന മേ​ള​യി​ലേ​ക്ക്​ പാ​ല​ട​പ്ര​ഥ​മ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്നു

    കൊ​ച്ചി: രു​ചി​പ്പെ​രു​മ​യു​മാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും മ​ധു​ര​മൂ​റു​ന്ന പാ​യ​സ വി​പ​ണി നാ​ടെ​ങ്ങും സ​ജീ​വ​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​തി​വു​പോ​ലെ കെ.​ടി.​ഡി.​സി​യു​ടെ പാ​യ​സ സ്റ്റാ​ളും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് രാ​വി​ലെ 10ന് ​മ​റൈ​ൻ​ഡ്രൈ​വി​ലെ കെ.​ടി.​ഡി.​സി കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ മേ​യ​ർ എം. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    പാ​ല​ട, ഗോ​ത​മ്പ്, പ​രി​പ്പ്, അ​ട​പ്ര​ഥ​മ​ൻ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പാ​യ​സ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ധാ​നം. 400 രൂ​പ​യും ജി.​എ​സ്.​ടി​യു​മാ​ണ് ഒ​രു ലി​റ്റ​റി​ന് വി​ല. സ്പെ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ കാ​ര​റ്റ്, പ​ഴം, പൈ​നാ​പ്പി​ൾ പാ​യ​സ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​ര​ളീ​യ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​യി​ൽ രു​ചി​യും ഗു​ണ​വും മ​ണ​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തി ത​യ്യാ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന പാ​യ​സ​മാ​ണ് കെ.​ടി.​ഡി.​സി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും ബേ​ക്ക​റി​ക​ളി​ലു​മൊ​ക്കെ 350 രൂ​പ മു​ത​ൽ നി​ര​ക്കി​ൽ പാ​യ​സം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഒ​രു ഗ്ലാ​സ് പാ​യ​സം 50 രൂ​പ മു​ത​ൽ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക​ൾ​ക്ക് പാ​യ​സം മാ​ത്രം ഓ​ർ​ഡ​റ​നു​സ​രി​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കി ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രും നി​ര​വ​ധി. പാ​ല​ട, അ​ട​പ്ര​ഥ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ താ​ര​ത​മ്യേ​ന കൂ​ടു​ത​ൽ. വ​ഴി​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി പാ​യ​സം വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ബ്രോ​ഡ്​​വേ, മേ​ന​ക, ക​ലൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, ബേ​ക്ക​റി​ക​ൾ, സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പാ​യ​സം വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:onampayasamKTDCErnakulam News
    News Summary - KTDC's payasam stall
