Madhyamam
    Festive
    Posted On
    1 Jan 2026 2:03 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 2:03 PM IST

    പഞ്ഞി പോലൊരു മിൽക്ക്മേഡ് കേക്ക്

    Milkmaid Cake
    ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍:

    • കണ്ടന്‍സിഡ് മില്‍ക്ക് - 400 ഗ്രാം
    • മുട്ട - 4 എണ്ണം
    • മൈദ - ഒരു കപ്പ്
    • ബേക്കിങ് പൗഡര്‍ - അര ടീസ്പൂണ്‍
    • ബട്ടര്‍ ഉരുക്കിയത് - 50 ഗ്രാം
    • ബട്ടര്‍ - ഒരു ടേബിള്‍ സ്പൂണ്‍
    • ഐസിങ് ഷുഗര്‍ - കാല്‍ കപ്പ്

    തയാറാക്കുന്ന വിധം:

    മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 4 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ, അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിങ് പൗഡർ, കാൽ കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായ് അടിച്ചെടുക്കുക.

    ശേഷം, ഇതിലേക്ക് 50 ഗ്രാം ഉരുക്കിയ ബട്ടർ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ചേർന്നുവന്ന മിക്സിലേക്ക് 400 ഗ്രാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടെ ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കണം. കേക്കിന്‍റെ ബേസ് തയാർ.

    ഓവന്‍ 175 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡില്‍ ചൂടാക്കിയിടുക. ബേക്കിങ് ഡിഷില്‍ ബട്ടര്‍ പുരട്ടി മൈദ തൂവി വെക്കുക. തയാറാക്കിയ ബേസ് ബേക്കിങ് ഡിഷില്‍ ഒഴിച്ച് 40 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക.

    കേക്കിനു മുകളിൽ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അലങ്കരിക്കാം. ടേസ്റ്റിയും സോഫ്റ്റുമായ മിൽക്ക്മേഡ് കേക്ക് തയാർ.

