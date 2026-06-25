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    Food
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 1:18 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 1:18 PM IST

    ബംഗാളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് 'മുട്ട' ഒഴിവാക്കി; സസ്യഭക്ഷണ അടിച്ചേൽപ്പിക്കൽ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്

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    ബംഗാളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മുട്ട ഒഴിവാക്കി; സസ്യഭക്ഷണ അടിച്ചേൽപ്പിക്കൽ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്
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    പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ ഇപ്പോൾ 'ഡിം-ഓക്രസി' എന്നൊരു പുതിയ വാക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. ബംഗാളി ഭാഷയിൽ 'ഡിം' എന്നാൽ മുട്ട എന്നാണ് അർത്ഥം. സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ചുമതല ഇസ്കോണിന് നൽകാനുള്ള പുതിയ ബി.ജെ.പി സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ വാക്ക് ഉയർന്നുവന്നത്. ഇസ്കോൺ മികച്ച നിലവാരമുള്ള ഭക്ഷണം നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിലും, അത് പൂർണമായും സസ്യഭക്ഷണമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ തീരുമാനം ചില അതൃപ്തി ഉയർത്തുകയാണ്. ബംഗാളികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സസ്യേതര ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും അത് തങ്ങളുടെ അവകാശമായി കരുതുന്നവരുമാണ്. ഈ വിഷയം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ ഇരുവിഭാഗങ്ങളെയും ഒന്നിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ ഒന്നിച്ച് ബി.ജെ.പി സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു.

    'തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ മത്സ്യം കഴിച്ച് കാണിച്ചതിന് ശേഷം, 'ഗുജറാത്ത് ജിംഖാന'യുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്,' എന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് രാജ്യസഭാ എം.പി ഡെറക് ഒബ്രയൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു. പ്രതിപക്ഷത്തിന് നേരെ മുട്ടയെറിയുന്ന ബി.ജെ.പി സർക്കാർ, ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മുട്ട ഒഴിവാക്കി കുട്ടികളുടെ പോഷകാഹാരമാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതെന്നും ബംഗാൾ ഒരിക്കലും ഈ സസ്യഭക്ഷണ അടിച്ചേൽപ്പിക്കൽ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, ഇസ്കോൺ എന്ന ആത്മീയ സംഘടനയെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും എന്നാൽ മുട്ട കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമായതിനാൽ ഈ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ധനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും തൃണമൂൽ നേതാവ് കുനാൽ ഘോഷ് പറഞ്ഞു. മുട്ട ഒഴിവാക്കുന്നത് കുട്ടികളോടുള്ള അനീതിയാണെന്നും അത് പ്രോട്ടീന്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സാണെന്നും തൃണമൂലിന്റെ വിമത വിഭാഗം നേതാവ് ഋതബ്രത ബാനർജിയും വ്യക്തമാക്കി.

    എന്നാൽ, കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരം ഉറപ്പാക്കാൻ ബദൽ മാർഗങ്ങൾ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ നിലപാട്. ഇസ്കോൺ വളരെ നന്നായി പാകം ചെയ്യുന്നവരാണെന്നും കുട്ടികൾക്ക് ശുദ്ധവും മികച്ചതുമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു. മുൻപ് 2012-ൽ കൊൽക്കത്തയിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഇസ്കോൺ വിജയകരമായി ഉച്ചഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തിരുന്നതായി ഇസ്കോൺ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാധാ രമൺ ദാസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. സത്വിക സസ്യഭക്ഷണവും പോഷകസമൃദ്ധമാണെന്നും വിരാട് കോഹ്‌ലിയെപ്പോലുള്ള കായികതാരങ്ങൾ സസ്യഭുക്കുകളാണെന്നും കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക മെനു തയാറാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

    ബംഗാളിൽ മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട എന്നിവ വെറുമൊരു ഭക്ഷണമല്ല, മറിച്ച് അത് അവരുടെ സാംസ്കാരിക സ്വത്വത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗമാണ്. പാവപ്പെട്ടവർക്കും മധ്യവർഗ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലും കുറഞ്ഞ ചിലവിലും ലഭിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ സ്രോതസ്സാണ് മുട്ട. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളുകളിൽ മുട്ട നൽകാൻ തുടങ്ങിയത് കുട്ടികളുടെ പോഷകാഹാരക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു ചുവടുവെപ്പായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ ബി.ജെ.പി സസ്യഭക്ഷണം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് തൃണമൂൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ മീൻ കൊട്ടകളുമായി വോട്ട് ചോദിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കും ബംഗാൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അധികാരം കിട്ടിയതിന് പിന്നാലെ മുട്ട ഒഴിവാക്കിയുള്ള പുതിയ തീരുമാനം വന്നത് ബംഗാളിൽ വലിയ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്.

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    News Summary - 'Egg' removed from Bengal's mid-day meal scheme; Trinamool Congress will not accept imposition of vegetarian diet
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