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    Drinks
    Posted On
    date_range 1 July 2026 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 1 July 2026 10:44 AM IST

    മഴ, ചായ, ജോൺസൺ മാഷിന്‍റെ പാട്ട്!; ഒരു കപ്പ് ചായ എങ്ങനെ മലയാളികളുടെ വികാരമായി മാറി...

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    food
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    മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചായ എന്നത് വെറുമൊരു പാനീയമല്ല അതൊരു വികാരമാണ്. പാലും ഏലക്കയും തേയിലയും ചേർത്ത് തിളക്കുന്ന ചായയുടെ സുഗന്ധം വീട്ടിലും ഓഫീസിലും മഴയത്ത് വഴിയോരത്തെ ചായക്കടകളിലും നമ്മൾ എന്നും അനുഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ‘ഒരു ചായ കുടിച്ചാലോ?’ എന്നൊരു ചോദ്യം കേൾക്കാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും നമ്മളിൽ പലർക്കും കടന്നുപോകാറില്ല. സൗഹൃദങ്ങളുടെ തുടക്കവും, വലിയ തീരുമാനങ്ങളുടെ തുടക്കവും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഈ ചെറിയ ചായക്കപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ചായ കുടിക്കുന്ന രീതിയിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. വെറുതെ ഉന്മേഷം പകരുന്ന പാനീയമായി മാത്രം കാണാതെ, തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അല്പം മാറി ചിന്തിക്കാനും മനസിനെ ശാന്തമാക്കാനുമുള്ള ഒരു മാർഗമായി പലരും ചായയെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു.

    ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. ടീ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചായയുടെ 80 ശതമാനവും ഇവിടെത്തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പാൽ, പഞ്ചസാര, ഇഞ്ചി, ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പൂ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ വീട്ടിലും തനതായ രീതിയിൽ ചായ തയാറാക്കുന്നു. ഓരോ വീട്ടിലും അവർ നിർമിക്കുന്ന ചായക്ക് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമകളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മാന്ത്രികത കൂടി ചായക്കുണ്ട്. ചായയുടെ മണം പോലും നമ്മുടെ പഴയ ഓർമകളെ പഴയകാലത്തെ ആളുകളെ, സ്ഥലങ്ങളെ എല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നു. മണം എന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഓർമകളെ ഉണർത്തുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ഘടകമാണെന്ന് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

    ചായ കുടിക്കുന്നത് വെറും ശാരീരികമായ ഉന്മേഷം മാത്രമല്ല നൽകുന്നത്, അത് നമ്മുടെ മനസിനെയും ശാന്തമാക്കുന്നു. ചായയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കഫീൻ ഉന്മേഷം നൽകുമ്പോൾ അതിലെ എൽ-തീനൈൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡ് മനസിനെ ശാന്തമാക്കുന്നു. തിരക്കേറിയ ജോലികൾക്കിടയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് മാറിയിരുന്ന് ഒരു കപ്പ് ചായ കുടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വിശ്രമമാണ്. സ്‌ക്രീനുകളിൽ നിന്നും നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളിൽ നിന്നും മാറി, ആ 10 മിനിറ്റ് ചായയുടെ രുചിയും ചൂടും ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കുന്നത് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറക്കാനും ജോലിയോടുള്ള ശ്രദ്ധ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

    ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് ആളുകൾ മാറുമ്പോൾ ചായ കുടിക്കുന്ന രീതിയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഗ്രീൻ ടീ, ഹെർബൽ ടീ തുടങ്ങിയവക്ക് ഇന്ന് പ്രചാരമേറുന്നു. ചായ തയാറാക്കുന്നതും അത് ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ജപ്പാനിലെ ചായച്ചടങ്ങുകൾ പോലെ വലിയ ആചാരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ ചായ ഇടവേളകളും ഒരു ചടങ്ങുപോലെ തന്നെയാണ് ആളുകൾ കാണുന്നത്. ജോലികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അല്പം മാറി നിൽക്കാനും, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാനും, ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ കടന്നുപോയി എന്ന് ചിന്തിക്കാനും ചായ സഹായിക്കുന്നു ലോകം എത്ര വേഗത്തിൽ ഓടിയാലും ഒരു കപ്പ് ചായയോടൊപ്പം നമുക്ക് അല്പനേരം ശാന്തമായി ഇരിക്കാം.

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    TAGS:TeadrinksMental HealthFoodsCulture#stress reliefwellness
    News Summary - Why Malayalies love tea so much
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