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    Drinks
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 12:39 PM IST

    കാപ്പിവേണ്ട ചായമതി!; ചായ കുടിക്കുന്നവരിൽ ശാന്തതയും ഏകാഗ്രതയും കൂടുതലെന്ന് മനശാസ്ത്ര പഠനം

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    ചായ പ്രേമികളും കാപ്പി പ്രേമികളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല. എന്നാൽ, കാപ്പിക്ക് പകരം ചായ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ ചിന്താരീതിയിൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഇതൊരു വലിയ വ്യക്തിത്വ പരീക്ഷയല്ലെങ്കിലും, ഈ രണ്ട് പാനീയങ്ങളും നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. കാപ്പി പെട്ടെന്നൊരു ഉന്മേഷവും ഊർജ്ജവും നൽകുമ്പോൾ, ചായ പകരുന്നത് ശാന്തവും എന്നാൽ ഏകാഗ്രതയുള്ളതുമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ്.

    കഫീനിന്റെ അളവിലുള്ള വ്യത്യാസം

    കാപ്പിയിലും ചായയിലും കഫീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ അളവിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കഫീന്റെ അളവ് ചായയെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ്. കാപ്പി കുടിക്കുമ്പോൾ അത് ശരീരത്തിന് പെട്ടെന്നൊരു ഉണർവ് നൽകുമെങ്കിലും കഫീനിന്റെ അമിത അളവ് ചിലരിൽ അനാവശ്യമായ പരിഭ്രാന്തിക്കും അസ്വസ്ഥതക്കും കാരണമായേക്കാം. എന്നാൽ ചായയിലെ കുറഞ്ഞ കഫീൻ സാന്നിധ്യം മനസ്സിനെ അമിതമായി ഉത്തേജിപ്പിക്കാതെ, ശാന്തമായ ഉണർവോടെ ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

    ചായയിലെ 'മാന്ത്രിക' ഘടകം: എൽ-തിയാനിൻ

    ചായക്ക് കാപ്പിയേക്കാൾ ഒരു പ്രത്യേക മേൽക്കൈ നൽകുന്നത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 'എൽ-തിയാനിൻ' എന്ന അമിനോ ആസിഡാണ്. കഫീനും എൽ-തിയാനിനും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അത് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്നു. കഠിനമായ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ തിരിയാതെ ഇരിക്കാനും, മാനസികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ചായ നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സഹായിക്കും.

    വ്യക്തിത്വവും ജീവിതശൈലിയും

    നമ്മുടെ സ്വഭാവവും ദൈനംദിന ശീലങ്ങളും ചായ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ശാന്തമായ, പതുക്കെയുള്ള ഒരു ജീവിതതാളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും ചായ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത്. കഫീൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതകളോട് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ സ്വാഭാവികമായും ചായയിലേക്ക് തിരിയുന്നു.

    ചായ കുടിക്കുന്നവർ ഒരു പ്രത്യേക തരക്കാരാണെന്നോ കാപ്പി കുടിക്കുന്നവർ മറ്റൊരു വിഭാഗമാണെന്നോ ഉള്ള മുൻവിധികൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയില്ല. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ദിവസത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേഗതക്ക് അനുസരിച്ചാണ് തങ്ങളുടെ പാനീയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാപ്പിയുടെ കടുപ്പമേറിയ ഉന്മേഷം വേണമെങ്കിൽ, മറ്റുചിലർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചായ നൽകുന്ന സമാധാനപരമായ ഏകാഗ്രതയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പാനീയം കൂടിയാണ്.

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    TAGS:TeadrinksFoodsPsychology
    News Summary - Psychological study finds tea drinkers are more calm and peaceful
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