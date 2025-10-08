Begin typing your search above and press return to search.
    Drinks
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 7:01 AM IST

    ത​ന്തൂ​രി ചാ​യ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മ​ൺകു​ടം മതി

    Tandoori Tea
    ത​ന്തൂ​രി ചാ​യ

    Listen to this Article

    സാ​ധാ​ര​ണ ചാ​യ​യി​ൽ നി​ന്നും ടേ​സ്​റ്റിൽ നിന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ നോ​ർ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഒ​രു സ്പെ​ഷ​ൽ ചാ​യയാണ് ത​ന്തൂ​രി ചാ​യ. ഇ​ത്​ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ചെ​റി​യ മ​ൺകു​ടം, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​ണ്ണി​​ന്‍റെ ഗ്ലാ​സ്‌ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    ചേരുവകൾ:

    • പാ​ൽ- 2 ക​പ്പ്‌
    • വെ​ള്ളം- 1/2 ക​പ്പ്‌
    • ഇ​ഞ്ചി ച​ത​ച്ച​ത്- 1 ചെ​റി​യ ക​ഷണം
    • ഏ​ല​ക്ക- 2 എ​ണ്ണം
    • ചാ​യ​പ്പൊ​ടി- 2 ടേ​ബ്​​ൾ സ​പൂ​ൺ
    • പ​ഞ്ച​സാ​ര- ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം:

    പാ​ൽ, വെ​ള്ളം, ഇ​ഞ്ചി, ഏ​ല​ക്ക എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി തി​ള​പ്പി​ക്കു​ക. അ​തി​ലേ​ക്ക്​ ചാ​യപ്പൊ​ടി, പ​ഞ്ച​സാ​ര ചേ​ർ​ത്ത് ചെ​റു​തീ​യി​ൽ ന​ന്നാ​യി തി​ള​പ്പി​ക്കു​ക.

    ചാ​യ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾത​ന്നെ ചെ​റി​യ മ​ൺക​ലം ക​ന​ലി​ലോ ഗ്യാ​സിലോ ചൂ​ടാ​ക്കിയെടു​ക്ക​ണം. മ​ൺകലത്തിന്‍റെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​വും ന​ന്നാ​യി ചൂ​ടാ​വ​ണം.

    ഈ ക​ലം മ​റ്റൊ​രുപാത്ര​ത്തി​ൽവെ​ച്ച ശേ​ഷം ഇ​തി​ലേ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​ക്കിവെ​ച്ച ചാ​യ ചൂ​ടോ​ടു​ കൂ​ടി ഒ​ഴി​ക്കു​ക. ചാ​യ ന​ന്നാ​യി പ​ത​ഞ്ഞ്​ പൊ​ങ്ങി​വ​രു​ന്ന​ത് കാ​ണാം.

    ഈ ​ചാ​യ മ​റ്റൊ​രു ഗ്ലാ​സി​ലേക്ക്​ ഒ​ഴി​ച്ച്​ ചൂ​ടോ​ടെ കു​ടി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    TAGS:drinksTea ShopFood RecipesLatest NewsTandoori Tea
