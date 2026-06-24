ഡോ. എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാമിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ; ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ച കേരള വിഭവവും

ഡോ. എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാമിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ; ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ച കേരള വിഭവവുംtext_fields
മുൻ രാഷ്ട്രപതിയും പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന ഡോ. എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ലളിതജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനങ്ങളും എന്നും നമുക്കേവർക്കും പ്രചോദനമാണ്. ശാസ്ത്രലോകത്തെയും ഭരണരംഗത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ പോലെത്തന്നെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഒന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലളിതമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങളും. തികച്ചും സാധാരണക്കാരനായി ജീവിച്ച അദ്ദേഹം ആഡംബര വിഭവങ്ങളേക്കാൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് തന്റെ നാടായ രാമേശ്വരത്തെയും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെയും പരമ്പരാഗതമായ വിഭവങ്ങളായിരുന്നു.
എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണക്കൂട്ടുകളിലൊന്ന് പരമ്പരാഗത തമിഴ് ശൈലിയിലുള്ള ചോറും സാമ്പാറും കേരള തേങ്ങാച്ചമ്മന്തിയുമടങ്ങുന്നതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ സ്നേഹത്തോടെ വിളമ്പിക്കൊടുത്തിരുന്ന ഈ വിഭവത്തെക്കുറിച്ച് 'പ്രൈഡ് ഓഫ് ദി നേഷൻ: ഡോ. എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാം' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്. തികച്ചും സസ്യഭുക്കായിരുന്ന അദ്ദേഹം തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഈ ലളിത വിഭവങ്ങളെ എപ്പോഴും ഗൃഹാതുരത്വത്തോടെയാണ് ഓർമ്മിച്ചിരുന്നത്.
അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പൗരനായി രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെത്തിയപ്പോഴും ഈ ഭക്ഷണശീലങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റവുമുണ്ടായില്ല. ഇഡ്ഡലി, ദോശ, സാമ്പാർ, തൈരുചോര്, ഒപ്പം അച്ചാറും പപ്പടവും എന്നിവയായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന മെനു. വലിയ ഔദ്യോഗിക വിരുന്നുകൾ നടക്കുമ്പോഴും കലാം തന്റെ തളികയിൽ ഈ ലളിതമായ നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് സ്ഥാനം നൽകിയിരുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരത്ത് വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്ററിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന നാളുകളിലും ഈ ലളിതമായ ശൈലി അദ്ദേഹം തുടർന്നുപോന്നു. രാവിലെ അപ്പവും പാലും, രാത്രിയിൽ ലളിതമായ രസവും ചോറുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിരം ശീലം. വറ്റക്കുഴമ്പും പപ്പടവും അദ്ദേഹം ഏറെ ആസ്വദിച്ചു കഴിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു വിഭവമാണ്. ജോലിത്തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതും ശരീരത്തിന് ഉന്മേഷം നൽകുന്നതുമായ ഇത്തരം നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുത്ത്.
തമിഴ്നാട്ടിലെ വീടുകളിൽ സാധാരണയായി ഉണ്ടാക്കാറുള്ള ഉലുവക്കുഴമ്പ് കലാമിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഉലുവയും പുളിയും വിവിധ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഈ കറി അതിന്റെ സവിശേഷമായ സ്വാദ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും ആകർഷിച്ചിരുന്നു. ചൂടുചോറിനൊപ്പം ഈ കറിയും കൂട്ടി പപ്പടവും തൊട്ട് കഴിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.
ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ലളിതമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന രസവും ചോറുമായിരുന്നു കലാമിന്റെ രാത്രികാലങ്ങളിലെ പ്രധാന ഭക്ഷണം. തക്കാളിയും പുളിയും കുരുമുളകും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ചൂടുരസം ദഹനത്തിന് ഏറെ നല്ലതാണെന്നതു കൊണ്ടുതന്നെ കഠിനമായ ജോലിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇത് പതിവാക്കിയിരുന്നു. വിഭവങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലോ ആഡംബരത്തിലോ അല്ല, മറിച്ച് അവ നൽകുന്ന തനിമയിലാണ് അദ്ദേഹം സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയത്.
പൊതുജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം പുലർത്തിയ അച്ചടക്കവും ലാളിത്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണമേശയിലും കൃത്യമായി പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു. ലോകം ആദരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നിട്ടും, അമ്മ കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിത്തന്ന ആ പഴയ രാമേശ്വരം വിഭവങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുപിടിച്ചു. കലാമിന്റെ ജീവിതം പോലെത്തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലാളിത്യത്തിന്റെ വലിയ പാഠങ്ങളാണ്.
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