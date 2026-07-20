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    Food
    Posted On
    date_range 20 July 2026 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 9:09 AM IST

    വിജയ്‍ക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടത്; സിനിമ സെറ്റുകളിൽ ദളപതിക്ക് അമ്മ സ്ഥിരമായി കൊടുത്തയച്ചിരുന്ന ആ വിഭവം ഇതാണ്!

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    actor vijay
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    സ്വന്തം മക്കളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മറ്റാരെക്കാളും മനസിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അമ്മമാർക്കാണ്. തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്തെ മുൻനിര നായകനും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ജോസഫ് വിജയ്‍യുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് വ്യത്യസ്തമല്ല. വളരെ കർശനമായ ഡയറ്റും ചിട്ടയായ ജീവിതശൈലിയും പിന്തുടരുന്ന ആളാണ് വിജയ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ എത്ര കടുത്ത ഡയറ്റിലാണെങ്കിലും വിജയ്‍ക്ക് ഒട്ടും മടിയില്ലാതെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മധുരപലഹാരമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിൽ ഷൂട്ടിങിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വിഭവം തയാറാക്കി സെറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കാൻ അമ്മ ശോഭ ചന്ദ്രശേഖർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.

    വിജയ്‍യുടെ അമ്മ ശോഭ ചന്ദ്രശേഖർ ഒരു പാചക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോഴാണ് മകന്റെ ഈ ഭക്ഷണപ്രിയത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്നത്. വിജയ്‍ക്ക് പരമ്പരാഗത മധുരപലഹാരങ്ങളോട് വലിയ താല്പര്യമുണ്ടെന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 'ശർക്കര പൊങ്കൽ' അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ ഇഷ്ടമാണെന്നും അവർ വെളിപ്പെടുത്തി. വിജയ് ചെന്നൈയിൽ ഷൂട്ടിങ് നടത്തുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അമ്മയുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഈ ശർക്കര പൊങ്കൽ സെറ്റിൽ പതിവായിരുന്നു.

    പച്ചരി, ചെറുപയർ പരിപ്പ്, ശർക്കര, നെയ്യ്, ഏലയ്ക്ക എന്നിവ ചേർത്ത് ത‍യാറാക്കുന്ന അതീവ രുചികരമായ ഒരു പരമ്പരാഗത ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വിഭവമാണ് ശർക്കര പൊങ്കൽ. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവമായ തൈപ്പൊങ്കലിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഇത് പ്രധാനമായും തയാറാക്കാറുള്ളത്. നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉണക്കമുന്തിരിയും ചേർത്ത ഈ വിഭവം ചൂടോടെയോ തണുപ്പിച്ചോ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. എത്ര വലിയ താരമായാലും അമ്മയുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചിയും അതിലെ സ്നേഹവും വേറെ ഒന്നിനും പകരമാവില്ലെന്ന് ആരാധകർ പറയുന്നു.

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    TAGS:FoodssweetspongalVijay filmCelebritiesfavorite foodActor Vijay
    News Summary - dish Vijay’s mother regularly sent to him on film sets
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