അതിർത്തിക്കപ്പുറം ചക്കക്ക് സുവർണകാലം

Madhyamam
    23 Aug 2025 2:53 PM IST
    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: ച​ക്ക കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഫ​ല​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് മൂ​ല്യ​വ​ര്‍ധി​ത ഉ​ല്‍പ​ന്ന​മാ​യി മാ​റ്റാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, വ​ന്‍തോ​തി​ല്‍ ഇ​ത​ര​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി അ​യ​ക്കു​ന്ന​വ അ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ഷ്ട​മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. മാ​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഭ​ക്ഷ​ണ​വ​സ്തു എ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ പോ​ഷ​ക ഗു​ണ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ ഔ​ഷ​ധ​മാ​ണെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മ​ല​യാ​ളി ഇ​ത് കാ​ര്യ​മാ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് ‘സ​ക്ക​പ്പ​ളം’ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്.

    ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന ച​ക്ക ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച് പ​ഴു​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം ചു​ള​യെ​ണ്ണ​ത്തി​നും കി​ലോ​ക്കും വി​ല്‍ക്കു​ക​യാ​ണ്. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലും മ​റ്റും വി​പ​ണി​യി​ല്‍ ഒ​ന്നി​ന്​ 150 മു​ത​ല്‍ 250 രൂ​പ​വ​രെ വി​ല ന​ല്‍ക​ണം. മൂ​പ്പാ​കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് ഇ​ടി​ച്ച​ക്ക​യാ​യും ക​യ​റി പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ള്‍ പ്ലാ​വു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും വ​ന്‍കു​റ​വാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദി​നേ​ന ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ല്‍നി​ന്നു​മാ​ത്ര​മാ​യി നാ​ലും അ​ഞ്ചും ലോ​ഡ്​ ച​ക്ക​യാ​ണ് സം​സ്ഥാ​നം ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​മ്പ് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടു​ത​ൽ ക​യ​റ്റി അ​യ​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ല്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഡ​ല്‍ഹി​ക്കും ലോ​ഡ് പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. വീ​ട്ടു​കാ​ര​ന് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​കു​മ്പോ​ള്‍ കു​റ​ഞ്ഞ​വി​ല വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് ഇ​വ നീ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​ലം കൃ​ഷി ന​ശി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ മൂ​പ്പെ​ത്തും മു​മ്പ്​ വെ​ട്ടി​ക്ക​ള​യു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ല്‍, ച​ക്ക​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ ഹ​ല്‍വ, അ​വ​ലോ​സു​ണ്ട, ഉ​ണ്ണി​യ​പ്പം, മു​റു​ക്ക്, കു​മ്പി​ള്‍ അ​പ്പം, ഉ​പ്പേ​രി, ജാം, ​അ​ച്ചാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ല്‍പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​നാ​കും. ച​ക്ക​കൊ​ണ്ട്​ ബി​രി​യാ​ണി, ബ​ജി, പ​ക്കാ​വ​ട, മു​റു​ക്ക്, വ​ട, ച​ക്ക വ​റു​ത്ത​ത്, മ​സാ​ല, ജാം, ​ഹ​ല്‍വ, പു​ഡി​ങ്, കു​മ്പി​ള്‍, വൈ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ഉ​ണ്ടാ​ക്കാം. 50 കോ​ടി ട​ണ്‍ ച​ക്ക​വ​രെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ വി​ള​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ല്‍ ഒ​രു ശ​ത​മാ​നം​പോ​ലും മൂ​ല്യ​വ​ര്‍ധി​ത ഉ​ല്‍പ​ന്ന​മാ​യി മാ​റ്റു​ന്നി​ല്ല. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഇ​ട​പെ​ട്ടാ​ല്‍ ച​ക്ക​ക്കും കൂ​ടു​ത​ല്‍ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ കൊ​യ്യാ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

