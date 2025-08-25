Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Food
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 11:49 AM IST

    ഇ​ത്​ രു​ചി​യേ​റും ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ കാ​ലം

    ഇ​ത്​ രു​ചി​യേ​റും ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ കാ​ലം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന്റെ കാ​ല​മാ​ണ്. ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം നീ​ളു​ന്ന കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ മ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​കെ മ​ഞ്ഞ​നി​റ​ത്തി​ൽ ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ വി​ള​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ലം. പാ​ക​മാ​യ​തും അ​ല്ലാ​ത്തു​മാ​യ പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ മ​ര​ത്തി​ൽ മ​ഞ്ഞ, ത​വി​ട്ട്, ചു​വ​പ്പ്, പ​ച്ച നി​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ തൂ​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തു ക​ണ്ടാ​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ ഒ​രു ക​ലാ​കാ​ര​ൻ ചാ​യം പൂ​ശി​യ പോ​ലെ തോ​ന്നും.

    ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ സീ​സ​ണി​നെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ വീ​ടു​ക​ൾ, തെ​രു​വു​ക​ൾ, പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ, പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​ന്നു. പ​ല​ത​രം ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ളാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത്. ബ​ർ​ഹി, ഇ​ഖ്‌​ലാ​സ്, സു​ക്ക​രി എ​ന്നി​വ ഇ​വ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ജ​ന​പ്രി​യ​മാ​ണ്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​റ്റ​ഴി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ന​മാ​ണ് ബ​ർ​ഹി. ഇ​തി​ന്റെ രു​ചി​യും ഘ​ട​ന​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു.

    സു​ക്കാ​രി, ഇ​ഖ്‌​ലാ​സ് ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ളും ജ​ന​പ്രീ​തി​യി​ൽ മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. ഈ​ത്തപ്പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ പാ​ക​മാ​കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ഇ​വ​യു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ പ​ല​രൂ​പ​ത്തി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ട്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത് പ​ല​പേ​രു​ക​ളി​ലാ​ണ്. കു​വൈ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം ഖ​ലാ​ൽ എ​ന്നും മ​ധ്യ​ഘ​ട്ടം റു​ത​ബ് എ​ന്നും അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ടം ത​മ്ർ എ​ന്നും അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ജൂ​ലൈ, ആ​ഗ​സ്റ്റ്, സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം പാ​ക​മാ​ക​ലും വി​ള​വെ​ടു​പ്പും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം ‘ബ​ർ​ഹി’

    അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യം കൊ​ണ്ട് പ്ര​ശ​സ്​​ത​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം ഈ​ന്ത​പ്പ​ന എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ​ത് ‘അ​ൽ ബ​ർ​ഹി അ​ൽ അ​സ്​​ഫ​ർ’ ആ​ണ്. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള വി​ള​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന ഏ​റെ ജ​ന​പ്രി​യ​മാ​യ​വ. രാ​ജ്യ​ത്തെ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യാ​യ വ​ഫ്റ​യി​ലും അ​ബ്​​ദ​ലി​യി​ലു​മാ​ണ് ഇ​വ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ള​യു​ന്ന​ത്.

    വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന് പാ​ക​മാ​കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​ഞ്ഞ​നി​റം വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് ഇ​വ​ക്ക് ഈ ​പേ​ര്. അ​ബ്​​ദ​ലി​യി​ലെ​യും വ​ഫ്റ​യി​ലെ​യും കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ക​യോ ന​ട​ന്നു​പോ​വു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മ​ഞ്ഞ​ച്ചാ​യം കോ​രി​യൊ​ഴി​ച്ച​തു​പോ​ലെ​യു​ള്ള ഈ​ന്ത​പ്പ​ന മ​ര​ങ്ങ​ളെ കാ​ണാം. ആ​ഗ​സ്റ്റ് തു​ട​ക്ക​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ഞ്ഞ ബ​ർ​ഹി​യു​ടെ വി​ള​വുകാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ഴ്ച​ഭം​ഗി​യോ​ടൊ​പ്പം രു​ചി​യി​ലും കേ​മ​നാ​ണ്​ ബ​ർ​ഹി. കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ഴു​ത്ത് ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ച് ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ൾ ഇ​വ പാ​തി​പ​ഴു​പ്പി​ൽ ക​ഴി​ക്കാ​നാ​ണ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളും ഏ​റെ ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പ​ഞ്ച​സാ​ര ക​ല​ക്കി ഒ​ഴി​ച്ച​തു​പോ​ലു​ള്ള മ​ധു​ര​വും പ​ച്ച പ​പ്പാ​യ പോ​ലെ മു​റു​ക്ക​വും ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​വ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    ആ​രോ​ഗ്യ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ

    നി​ര​വ​ധി ആ​രോ​ഗ്യ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴ​ത്തി​നു​ണ്ട്. വി​റ്റാ​മി​ന്‍ സി, ​ബി1,ബി2, ​ബി3, ബി5, ​എ, കെ ​എ​ന്നി​വ ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴ​ത്തി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പൊ​ട്ടാ​സ്യം, ഇ​രു​മ്പ്, മ​ഗ്നീ​ഷ്യം, കാ​ത്സ്യം, ഫൈ​ബ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വും അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ന​ല്ല​താ​ണ്.

    ദ​ഹ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, മ​ല​ബ​ന്ധം അ​ക​റ്റ​ൽ, വി​ള​ര്‍ച്ച ത​ട​യ​ൽ, എ​ല്ലു​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഗു​ണ​ക​രം, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ൽ, ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ൽ, ച​ര്‍മ ആ​രോ​ഗ്യം, ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ന്നാ​യി​രി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ല്‍ ക​ഴി​ച്ചാ​ൽ ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ് അ​തി​വേ​ഗം വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ്ര​മേ​ഹ രോ​ഗി​ക​ൾ ക​ഴി​ക്കും മു​മ്പ് വൈ​ദ്യ​നി​ർ‌​ദേ​ശം തേ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ന​ല്ല​ത്.

