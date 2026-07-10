കാലാവധി കഴിഞ്ഞ നൂഡിൽസ് കഴിച്ച് കുട്ടിക്ക് അസുഖം, ഡേറ്റ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഉപഭോക്താവെന്ന് റീട്ടെയിലർ; 20,000 പിഴ ചുമത്തി ഉപഭോക്തൃ കോടതി

കാലാവധി കഴിഞ്ഞ നൂഡിൽസ് കഴിച്ച് കുട്ടിക്ക് അസുഖം, ഡേറ്റ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഉപഭോക്താവെന്ന് റീട്ടെയിലർ; 20,000 പിഴ ചുമത്തി ഉപഭോക്തൃ കോടതിtext_fields
ഷിംല: ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത, ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആരോഗ്യവും സുരക്ഷയും എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു എന്നതിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിൽസ് വിറ്റതിന് റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറിന് ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷൻ പിഴ ചുമത്തി. 2026 ഫെബ്രുവരി 26-നാണ് ജുഗൽ കിഷോർ എന്നൊരാൾ തന്റെ മകൾക്കായി സ്പൈസി കൊറിയൻ ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിൽസ് വാങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ, അത് കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ കുട്ടിക്ക് ഛർദ്ദിയും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും അനുഭവപ്പെട്ടു. പാക്കറ്റ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് 2025 നവംബറിൽ തന്നെ കാലാവധി അവസാനിച്ച ഉൽപ്പന്നമാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയി.
ഈ വിഷയത്തിൽ റീട്ടെയിലർമാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് വളരെ വിചിത്രമായിരുന്നു. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ കാലാവധി തീയതി പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഉപഭോക്താവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും, ഇതിൽ തങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്നും അവർ വാദിച്ചു. എന്നാൽ, ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷൻ ഈ വാദത്തെ പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ പാക്കറ്റിലെയും ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളിലുള്ള തീയതികൾ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. 'വാങ്ങുന്നയാൾ ശ്രദ്ധിക്കുക' എന്ന പഴയ തത്വത്തിന് പകരം, വിൽക്കുന്നയാൾ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കണം എന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ ബാധകമെന്ന് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ അനാസ്ഥ കാട്ടാൻ പാടില്ലെന്നും, റീട്ടെയിലർമാരാണ് ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കേണ്ടതെന്നും കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നൂഡിൽസിന്റെ വില തിരികെ നൽകാനും, കുടുംബത്തിനുണ്ടായ മാനസിക പ്രയാസത്തിന് 15,000 രൂപയും, നിയമനടപടികൾക്കായി 5,000 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 20,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകാൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറിനോട് ഉത്തരവിട്ടു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register