Madhyamam
    Food
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 11:54 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 11:54 AM IST

    കേക്ക്​ വിപണിയിൽ മധുരമേറുന്നു

    കേക്ക്​ വിപണിയിൽ മധുരമേറുന്നു
    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ​ക്രിസ്​മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കാ​ൻ കേ​ക്കു​ക​ളു​ടെ വി​പു​ല ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി ബേ​ക്ക​റി​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും. ഇ​ക്കു​റി രു​ചി വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ് കേ​ക്ക് വി​പ​ണി ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ന്ന​ത്. വി​ല​യി​ൽ അ​ട​ക്കം എ​ല്ലാ​ത്ത​രം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ​യും തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ പ​ല നി​റ​ത്തി​ലും രു​ചി​യി​ലു​മു​ള്ള കേ​ക്കു​ക​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഐ​സ് ക്രീം ​കേ​ക്കും വി​പ​ണി​യി​ൽ ഉ​ണ്ട്.

    മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​രം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ബ്ലാ​ക്ക് ഫോ​റ​സ്റ്റ്, റെ​ഡ് വെ​ൽ​വെ​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ ക്രീം ​കേ​ക്കു​ക​ളു​ടെ പ്രി​യം കു​റ​യു​ക​യും പ​ക​രം പ്രീ​മി​യം പ്ലം ​കേ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കും ഗി​ഫ്റ്റ് ഹാം​പ​റു​ക​ൾ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റു​ക​യും ചെ​യ്ത‌ു. 800 ഗ്രാ​മി​ന് 2700 രൂ​പ വി​ല​യു​ള്ള റോ​യ​ൽ റി​ച്ച് പ്ലം ​ആ​ണ് വി​പ​ണി​യി​ലെ താ​രം. 300 രൂ​പ മു​ത​ൽ 3000 രൂ​പ വ​രെ വി​ല​യു​ള്ള കേ​ക്കു​ക​ൾ വി​പ​ണി​യി​ലു​ണ്ട്. പ്ര​മേ​ഹ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഷു​ഗ​ർ ഫ്രീ ​കേ​ക്കു​ക​ളും കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്. വി​വി​ധ ക​മ്പ​നി​ക​ളും കേ​ക്കു​ക​ളു​ടെ വ​ൻ ശേ​ഖ​ര​വും വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​ധു​ര വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ച്ച ക്രി​സ്മ​സ് ഹാം​പെ​ർ ബോ​ക്‌​സു​ക​ളും വി​പ​ണി​യി​ലു​ണ്ട്. ഗ്രേ​പ്പ് അ​പ്പ​റ്റൈ​സ​ർ, മെ​ചേ​ർ​ഡ് പ്ലം ​കേ​ക്ക്, ച​ങ്കി റെ​ഡ് കു​ക്കീ​സ്, കാ​ഷ്യു ഹ​ണി കു​ക്കീ​സ്, ബ്ലൂ ​ബെ​റി ചോ​ക്കോ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ട​ങ്ങി​യ ഹാം​പെ​ർ ബോ​ക്സ‌ി​ന് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രേ​റെ​യാ​ണ്. 1599 രൂ​പ മു​ത​ലാ​ണ് വി​ല. 400 ഗ്രാ​മി​ന് ഇ​രു​നൂ​റ് രൂ​പ വി​ല​യു​ള്ള പ്ലം ​കേ​ക്കു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ക്രീം ​കേ​ക്കു​ക​ളെ​ക്കാ​ൾ ഐ​സി​ങ്​ കേ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കും പ്ലം ​കേ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രേ​റെ​യു​ണ്ട്. ഐ​സി​ങ്​ കേ​ക്ക് 800 ഗ്രാ​മി​ന് 900 രൂ​പ​വ​രെ​യാ​ണ് വി​ല.

    മൈ​ദ അ​ട​ക്കം കേ​ക്ക് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ൻ വി​ല വ​ർ​ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും കേ​ക്കി​ന്‍റെ വി​ല വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പ​ല വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും ഉ​പ ഭോ​ക്താ​വി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് പ​ല ഡി​സൈ​നി​ൽ കേ​ക്കു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി ന​ൽ​കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​വി​ധ കേ​ക്ക് ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ സി​ഗ്‌​നേ​ച്ച​ർ ഐ​റ്റം എ​ന്ന നി​ല​യി​ലും പ്ലം ​കേ​ക്ക് വി​പ​ണി​യി​ലി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ക്ക്, ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം, ചോ​ക്ലേ​റ്റ്, വാ​ഴ​പ്പ​ഴം, പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ജ​ങ്ക് ഫ്രൂ​ട്ട് , കാ​ര​റ്റ് , ഗീ​കേ​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ രു​ചി​ക​ളി​ലു​ള്ള​താ​ണ് പ്ലം ​കേ​ക്കു​ക​ൾ. ക്ലാ​സി​ക്ക് പ്ലം, ​റി​ച്ച് പ്ലം, ​ചോ​ക്ലേ​റ്റ് പ്ലം, ​സ്‌​പൈ​സ്ഡ് ആ​ൽ​മ​ണ്ട്, ഫ്രൂ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ന​ട്ട് റം, ​സോ​ക്ക്ഡ് ലെ​മ​ൻ പ്ലം, ​കാ​ര​റ്റ് പ്ലം, ​ബ​നാ​ന പ്ലം ​തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റെ​യാ​ണ്.

