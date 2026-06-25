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    Food
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 12:39 PM IST

    മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവരാണോ നിങ്ങൾ? എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് മനശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇതാണ്!

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    നമുക്കെല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്തെ ടെൻഷനോ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തുമാകട്ടെ, ഒരു കഷണം ചോക്ലേറ്റ് കേക്കോ ചൂടുള്ള ജിലേബിയോ കഴിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സമാധാനം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. പ്രശസ്ത ഷെഫ് എഡ്വേർഡ് ലീ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, 'ഡെസേർട്ടുകൾ ഒരു നല്ല പാട്ട് പോലെയാണ്, അതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചവ നമ്മെ സന്തോഷം കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യിക്കും.' ചിലർ സങ്കടവും മടുപ്പും മാറ്റാൻ മധുരം കഴിക്കുമ്പോൾ, മറ്റു ചിലർക്ക് എപ്പോഴും മധുരപലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ, ഈ മധുരപ്രിയം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെയും വൈകാരികതയെയും കുറിച്ച് ചില രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ടെന്ന് മനശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു.

    ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മധുരം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പൊതുവെ വളരെ ദയയുള്ളവരും, മറ്റുള്ളവരോട് എളുപ്പത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നവരും, ഊഷ്മളമായ സ്വഭാവമുള്ളവരും ആയിരിക്കുമെന്നാണ്. മധുരത്തിന്റെ ആസ്വാദനം മനസ്സിൽ പോസിറ്റീവ് ചിന്തകളും ആശ്വാസവും നൽകുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരെ പരിപാലിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളെപ്പോലും വലിയ രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ ഇവർക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഒരു കേക്ക് പങ്കിട്ടു കഴിക്കുന്നതിലോ ചെറിയൊരു വിജയം മധുരം നൽകി ആഘോഷിക്കുന്നതിലോ ഒക്കെ ഇവർ വലിയ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. ജീവിതത്തെ പോസിറ്റീവായി കാണാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.

    മധുരപലഹാരങ്ങൾ പല തരത്തിലും പല രൂപത്തിലും രുചികളിലും ലഭ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുതിയ രുചികൾ പരീക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന മധുരപ്രിയർ പൊതുവെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവരും സർഗ്ഗാത്മകത ഉള്ളവരുമായിരിക്കും. കാര്യങ്ങളെ പുതിയൊരു വീക്ഷണകോണിലൂടെ കാണാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും. കൂടാതെ, പലർക്കും മധുരം എന്നത് കുട്ടിക്കാലത്തെ നല്ല ഓർമ്മകളിലേക്കും ആശ്വാസത്തിലേക്കും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒന്നാണ്. കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദമുള്ളപ്പോൾ മധുരം തിരയുന്നത് വെറുമൊരു പഞ്ചസാരയോടുള്ള ക്രേവിങ് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് മനസ്സിന് ഒരു സുരക്ഷിതത്വവും സമാധാനവും നൽകാനാണ്. ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരും വൈകാരികത നിറഞ്ഞവരുമാണ് ഇത്തരക്കാർ.

    ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ സ്വന്തം നേട്ടങ്ങളെ സ്വയം അഭിനന്ദിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. മധുരം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ സന്തോഷം നൽകുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണരുകയും അത് വലിയൊരു തൃപ്തി നൽകുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുമ്പോൾ ഒരു 'സ്വീറ്റ് ട്രീറ്റ്' നൽകി സ്വയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതരീതിയും ഇത്തരം ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളും തമ്മിൽ കൃത്യമായി ബാലൻസ് ചെയ്യാനും ഇവർക്ക് അറിയാം. ചുരുക്കത്തിൽ, മധുരത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാളുടെ സ്വഭാവം മുഴുവൻ അളക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, അത് അവരുടെ മനസമാധാനത്തെയും സന്തോഷത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ചില മനോഹരമായ രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരുന്നുണ്ട്.

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    TAGS:FoodssweetsPsychologysweetcakesChocolatecakes and folk dessertsDesserts
    News Summary - Are you a sweet tooth? But this is what psychology says about your personality!
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