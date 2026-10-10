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Madhyamam
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    മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 643 ഭ​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന; ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ

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    മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 643 ഭ​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന; ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ
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    തൊ​ടു​പു​ഴ: ജി​ല്ല​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ര​ണ്ട്​ ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ഭ​ക്ഷ്യോ​ല്‍പാ​ദ​ക വി​ത​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള 643 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്നു. 139 സ്റ്റാ​റ്റ്യൂ​ട്ട​റി സാ​മ്പി​ളു​ക​ളും 202 സ​ര്‍വൈ​ല​ന്‍സ് സാ​മ്പി​ളു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് അ​യ​ച്ചു. ലാ​ബ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് 15 സാ​മ്പി​ളു​ക​ള്‍ സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലെ​ന്നും ര​ണ്ടെ​ണ്ണം ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ല്‍ 95 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് തി​രു​ത്ത​ല്‍ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ല്‍കി. മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫു​ഡ് ടെ​സ്റ്റിം​ഗ് ലാ​ബി​ല്‍ 422 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി. 71 പ​രാ​തി​ക​ള്‍ ല​ഭി​ച്ച​തി​ല്‍ 70 എ​ണ്ണം തീ​ര്‍പ്പാ​ക്കി. ആ​കെ 200000 രൂ​പ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കി.

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    News Summary - 643 food establishments inspected in three months
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