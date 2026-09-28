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    23 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണവും അപൂർവ്വ ചോക്ലേറ്റും ചേർത്തൊരുക്കിയ വിസ്മയം; 1,000 ഡോളർ വിലയുള്ള ഐസ്‌ക്രീം സണ്ടേ

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    23 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണവും അപൂർവ്വ ചോക്ലേറ്റും ചേർത്തൊരുക്കിയ വിസ്മയം; 1,000 ഡോളർ വിലയുള്ള ഐസ്‌ക്രീം സണ്ടേ
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    ഐസ്‌ക്രീം കഴിക്കാൻ പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് സ്ക്കൂപ്പുകളും അൽപ്പം ചോക്ലേറ്റ് സോസും മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ചെറിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും പ്രിയങ്കരമാണ് ഐസ്ക്രീം. എന്നാൽ ന്യൂയോർക്കിലെ പ്രസിദ്ധമായ 'സെറൻഡിപിറ്റി 3' റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഒരു സാധാരണ മധുരപലഹാരത്തെ അത്യന്തം ആഡംബരത്തിന്റെ പ്രതീകമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 1,000 ഡോളർ വിലവരുന്ന 'ഗോൾഡൻ ഒപ്പുലൻസ് സണ്ടേ' സ്വർണ്ണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ചേരുവകൾ കൊണ്ടും അപൂർവ്വ ഇനം ചോക്ലേറ്റുകൾ കൊണ്ടും 18 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ സ്പൂൺ കൊണ്ടും ലോകമെമ്പാടും പ്രശസ്തമാണ്.

    ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിന്റെയും മറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ 50-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ വിഭവം തയാറാക്കിയത്. 2004-ൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇത് അക്കാലത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ഐസ്‌ക്രീം സണ്ടേയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

    ഐസ്‌ക്രീം മാത്രമല്ല ഈ ഉയർന്ന വിലക്ക് കാരണം. മഡഗാസ്കർ വാനിലയുടെ അംശമുള്ള തഹിതിയൻ വാനില ബീൻ ഐസ്‌ക്രീമിന്റെ അഞ്ച് സ്ക്കൂപ്പുകൾ ഒന്നിച്ചു ചേർത്താണ് ഇത് തയാറാക്കുന്നത്. ഈ സ്ക്കൂപ്പുകൾക്ക് മുകളിൽ 23 കാരറ്റ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ സ്വർണ്ണ ഇലകൾ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം വളരെ അപൂർവ്വമായ ചേരുവകളും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്.

    അപൂർവ്വമായ അമെഡേ പോർസെലാന ചോക്ലേറ്റ് വെനെസ്വേലയിൽ നിന്നുള്ള ചുവോ ചോക്ലേറ്റ് കഷ്ണങ്ങൾ, പാരീസിൽ നിന്നുള്ള മിഠായിപ്പഴങ്ങൾ, ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫിളുകൾ, മാർഷിപാൻ ചെറികൾ, സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള ഡ്രാജികൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. കൂടാതെ അമേരിക്കൻ ഗോൾഡൻ കാവിയാർ ഉപയോഗിച്ച് പാചകം ചെയ്ത്, പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്, ഓറഞ്ച്, അർമാഗ്നാക് എന്നിവ ചേർത്ത് തയാറാക്കിയ 'ഗ്രാൻഡ് പാഷൻ കാവിയാർ' ഇതിന്റെ മുകളിൽ വിളമ്പുന്നു.

    ഈ ഐസ്‌ക്രീം വിളമ്പുന്ന പാത്രവും അതിമനോഹരമാണ്. ഒരു സാധാരണ ഗ്ലാസിന് പകരം ബക്കാറ ഹാർകോർട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ഗൊബ്ലെറ്റിലാണ് ഇത് നൽകുന്നത്. ഒപ്പം കഴിക്കാൻ 18 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ സ്പൂണും നൽകുന്നു. പ്രശസ്ത പേസ്ട്രി ഷെഫായ റോൺ ബെൻ-ഇസ്രായേൽ തയറാക്കിയ സ്വർണ്ണം പൂശിയ പഞ്ചസാര പൂവുകളും ഇതിന്റെ അലങ്കാരത്തിലുണ്ട്.

    ഈ വിഭവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം അതിനൊപ്പം നൽകുന്ന 18 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ സ്പൂൺ തന്നെയാണ്. ആഡംബരത്തിന്റെ തിളക്കം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സ്പൂണിന് മാത്രം ഐസ്‌ക്രീമിനേക്കാൾ വലിയ വിലയുണ്ടെന്നത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. വിഭവത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആഡംബര അനുഭവത്തിനാണ് ഈ ഉയർന്ന വില ഈടാക്കുന്നത്.

    ചുരുക്കത്തിൽ ഇതൊരു സാധാരണ ഐസ്‌ക്രീം മാത്രമല്ല. മറിച്ച് അപൂർവ്വമായ ചോക്ലേറ്റുകളും കാവിയാറും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ സ്വർണ്ണവും ക്രിസ്റ്റലും സ്വർണ്ണ സ്പൂണും ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്ന ഒരു എഡിബിൾ ലക്ഷ്വറി അനുഭൂതിയാണ് ഇത് നൽകുന്നത്. ഒരു രാജാവിനെപ്പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അനുഭൂതിയാണ് ഈ 1,000 ഡോളർ വിലയിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് റെസ്റ്ററന്‍റ് അവകാശപ്പെടുന്നത്.

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    News Summary - 23 carat gold and rare chocolate ice cream sundae
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