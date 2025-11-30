Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    30 Nov 2025 11:52 AM IST
    Updated On
    30 Nov 2025 12:05 PM IST

    ചാ​യ​ക്കൊ​പ്പം ക​ഴി​ക്കാം ‘ജാം ​ത​മ്പ്പ്രി​ന്റ് കു​ക്കീ​സ്’

    ചാ​യ​ക്കൊ​പ്പം ക​ഴി​ക്കാം 'ജാം ​ത​മ്പ്പ്രി​ന്റ് കു​ക്കീ​സ്'
    ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ വ​​സ്തു​​ക്ക​​ൾ

    1. ഉ​​പ്പി​​ല്ലാ​​ത്ത വെ​​ണ്ണ - 100 ഗ്രാം

    2. ​​പ​​ഞ്ച​​സാ​​ര - 1/2 ക​​പ്പ്

    3. ഉ​​പ്പ് - ഒ​​രു നു​​ള്ള്

    4. മു​​ട്ട​​യു​​ടെ മ​​ഞ്ഞ​​ക്ക​​രു - 2

    5. വാ​​നി​​ല എ​​സ്സെ​​ൻ​​സ് - 3/4 ടീ​​സ്പൂ​​ൺ

    6. മൈ​​ദ - 1.1/2 ക​​പ്പ്

    7. സ്ട്രോ​​ബെ​​റി ജാം (​​അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ നി​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ഇ​​ഷ്ട​​മു​​ള്ള

    മ​​റ്റേ​​തെ​​ങ്കി​​ലും ജാം) - 2 ​​ടേ​​ബി​​ൾ​​സ്പൂ​​ൺ

    8. പ​​ഞ്ച​​സാ​​ര - മു​​ക​​ളി​​ൽ വി​​ത​​റാ​​ൻ ആ​​വ​​ശ്യ​​ത്തി​​ന്

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    1. വെ​​ണ്ണ​​യും പ​​ഞ്ച​​സാ​​ര​​യും ക്രീം ​​ആ​​കു​​ന്ന​​തു​​വ​​രെ അ​​ടി​​ക്കു​​ക. ഇ​​തി​​ലേ​​ക്ക് ഉ​​പ്പ്, മു​​ട്ട​​യു​​ടെ മ​​ഞ്ഞ​​ക്ക​​രു, വാ​​നി​​ല എ​​സ്സെ​​ൻ​​സ് എ​​ന്നി​​വ ചേ​​ർ​​ത്ത് ന​​ന്നാ​​യി ചേ​​രു​​ന്ന​​തു​​വ​​രെ അ​​ടി​​ക്കു​​ക.

    2. ഇ​​തി​​ലേ​​ക്ക് മൈ​​ദ ചേ​​ർ​​ത്ത് മി​​നു​​സ​​മാ​​ർ​​ന്ന മാ​​വ് കു​​ഴ​​ക്കു​​ക. ഒ​​രു ക്ലി​​ങ് റാ​​പ്പി​​ൽ പൊ​​തി​​ഞ്ഞ് അ​​ര മ​​ണി​​ക്കൂ​​ർ ഫ്രി​​ഡ്ജി​​ൽ വെ​​ക്കു​​ക.

    3. അ​​തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ഏ​​ക​​ദേ​​ശം 18 - 20 ഉ​​രു​​ള​​ക​​ൾ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കി ഓ​​രോ​​ന്നും കു​​ക്കി​​യു​​ടെ ആ​​കൃ​​തി ല​​ഭി​​ക്കാ​​ൻ ചെ​​റു​​താ​​യി അ​​മ​​ർ​​ത്തു​​ക. ഇ​​തി​​ന്റെ മ​​ധ്യ​​ഭാ​​ഗ​​ത്ത് വി​​ര​​ലു​​കൊ​​ണ്ട് ചെ​​റു​​താ​​യി അ​​മ​​ർ​​ത്തി അ​​ല്പം ജാം ​​നി​​റ​​ക്കു​​ക. ഗ്രീ​​സ് പു​​ര​​ട്ടി​​യ ബേ​​ക്കി​​ങ് പാ​​നി​​ൽ വെ​​ക്കു​​ക.

    4. ഓ​​വ​​ൻ 190 ഡി​​ഗ്രി​​യി​​ൽ ചൂ​​ടാ​​ക്കി ഏ​​ക​​ദേ​​ശം 25 - 30 മി​​നി​​റ്റ് ബേ​​ക്ക് ചെ​​യ്യു​​ക (കു​​ക്കി​​ക​​ളു​​ടെ വ​​ശ​​ങ്ങ​​ളും മു​​ക​​ൾ​​ഭാ​​ഗ​​വും അ​​ല്പം സ്വ​​ർ​​ണ്ണ നി​​റ​​മാ​​കു​​ന്ന​​തു​​വ​​രെ). ഓ​​വ​​നി​​ൽ​​നി​​ന്ന് മാ​​റ്റി മു​​ക​​ളി​​ൽ അ​​ല്പം പ​​ഞ്ച​​സാ​​ര വി​​ത​​റു​​ക. ചൂ​​ടാ​​റി​​യ​​തി​​നു​​ശേ​​ഷം സേ​​ർ​​വ് ചെ​​യ്യു​​ക

    News Summary - 'Jam Thumbprint Cookies' can be eaten with tea
