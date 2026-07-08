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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 8 July 2026 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 12:50 PM IST

    ഈജിപ്ത് ടീമിനെ അഭിനന്ദനങ്ങളിൽമൂടി ദുബൈ ഭരണാധികാരി, അറബ് ജനതയുടെ കണ്ണിൽ നിങ്ങൾ എക്കാലവും ജേതാക്കൾ

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    ഈജിപ്ത് ടീമിനെ അഭിനന്ദനങ്ങളിൽമൂടി ദുബൈ ഭരണാധികാരി, അറബ് ജനതയുടെ കണ്ണിൽ നിങ്ങൾ എക്കാലവും ജേതാക്കൾ
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    ദുബൈ: ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനക്കെതിരെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഈജിപ്ത് ടീമിന് അഭിനന്ദനവുമായി യു.എ.ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം. അർജന്റീനയോട് 3-2 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, ഈജിപ്ത് പുറത്തെടുത്തത് അവിസ്മരണീയമായ പോരാട്ടവീര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെയായിരുന്നു ശൈഖ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രതികരണം.

    ‘ നാം കണ്ടത് വീരോചിതമായ ഈജിപ്ഷ്യൻ-അറബ് പ്രകടനമാണ്. ലോക ചാമ്പ്യന്മാരോട് അവസാന നിമിഷംവരെ ഈജിപ്തിന്റെ ഫറോവമാർ പൊരുതിനിന്നു. ഈ മികച്ച പോരാട്ടത്തിന് ലോകത്തിനൊപ്പം ഞങ്ങളും അവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഹാർഡ് ലക്ക്! നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറബ് രാജ്യത്തിന്റെ ചാമ്പ്യന്മാരായി തിരിച്ചുവരും. എല്ലാ അറബ് ജനതയുടെ കണ്ണിൽ നിങ്ങൾ എക്കാലവും ചാമ്പ്യന്മാരായി തന്നെ തുടരും - അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    ആദ്യം രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയ ഈജിപ്ത്, അർജന്റീനയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. എന്നാൽ, മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ച അർജന്റീന ഒടുവിൽ 3-2 ന് വിജയിച്ച് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറുകയായിരുന്നു.

    പരാജയം മുഖാമുഖം കണ്ട നിമിഷത്തിൽ നിന്ന്, അവസാന 11 മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയാണ് അർജന്റീന മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. അവസാന വിസിൽ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ ആശ്വാസത്തോടെ കരയുന്ന മെസ്സിയെയും അർജന്റീന താരങ്ങളെയുമാണ് മൈതാനത്ത് കണ്ടത്. പൊരുതി വീണ ഈജിപ്ഷ്യൻ താരങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും അർജന്റീന താരങ്ങൾ മറന്നില്ല. മുൻ ലിവർപൂൾ സഹതാരങ്ങളായ അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്ററും മുഹമ്മദ് സലാഹും ജഴ്സി കൈമാറിയാണ് മൈതാനം വിട്ടത്.

    അതേസമയം, മത്സരത്തിലെ റഫറിയിങ്ങിനും ഫിഫക്കുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനമാണ് ഫുട്ബാൾ ലോകത്ത് ഉയരുന്നത്. കളിക്കളത്തിലെ പ്രകടനത്തേക്കാൾ ഉപരി, മാച്ച് ഒഫിഷ്യലുകളുടെ പക്ഷപാതപരമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ തോൽവിക്ക് കാരണമായതെന്ന് ഈജിപ്ത് പരിശീലകൻ ഹൊസാം ഹസ്സൻ തുറന്നടിച്ചു. ലയണൽ മെസ്സിയെയും അർജന്റീനയെയും ടൂർണമെന്റിൽ നിലനിർത്താൻ ഫിഫയും റഫറിമാരും വഴിവിട്ട സഹായങ്ങൾ നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

    തങ്ങളുടെ ഭൂരിഭാഗം താരങ്ങളും യൂറോപ്യൻ ലീഗുകളിൽ കളിക്കുന്നവരല്ലെങ്കിലും, ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രാദേശിക ലീഗുകളിൽ നിന്നുള്ള താരങ്ങളെ വെച്ച് ലോക ചാമ്പ്യന്മാർക്കെതിരെ പുറത്തെടുത്ത പോരാട്ടവീര്യത്തിൽ തനിക്ക് അതിയായ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലോകകപ്പിലെ റഫറിയിങ്ങിലും നീതിബോധത്തിലും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും, ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ടൂർണമെന്റിലെ ബാക്കി മത്സരങ്ങൾ താൻ കാണില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ഹൊസാം ഹസ്സൻ വാർത്താസമ്മേളനം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഈജിപ്ത് താരം മൊസ്തഫ സിക്കോയും പരിശീലകന്റെ വാക്കുകളെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങൾക്കനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം റഫറി ബോധപൂർവ്വം അട്ടിമറിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് സിക്കോയുടെ ആരോപണം.

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    TAGS:ArgentinaSheikh Mohammed bin RashidFIFA World Cup 2026Egypt Football Team
    News Summary - You Are Champions Forever In Arab Eyes': Dubai Ruler Praises Egypt After 3-2 Loss To Argentina
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