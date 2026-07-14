ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ വമ്പൻ അന്തരം; അർജന്റീന-ഇംഗ്ലണ്ട് സെമിക്ക് ഫ്രാൻസ്-സ്പെയിൻ മത്സരത്തേക്കാൾ ഇരട്ടി വില

ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ വമ്പൻ അന്തരം; അർജന്റീന-ഇംഗ്ലണ്ട് സെമിക്ക് ഫ്രാൻസ്-സ്പെയിൻ മത്സരത്തേക്കാൾ ഇരട്ടി വിലtext_fields
ഡാളസ്: ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് വിപണിയിൽ വമ്പൻ വിലവ്യത്യാസമാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. അർജന്റീനയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ആരാധകർ നൽകേണ്ടത് ഫ്രാൻസ്-സ്പെയിൻ മത്സരത്തേക്കാൾ ഇരട്ടിയിലധികം തുകയാണ്. ടിക്കറ്റ് ട്രാക്കിങ് സേവനമായ TicketData.com പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം, അർജന്റീന-ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 2,841 ഡോളറാണ്. അതേസമയം, ഫ്രാൻസും സ്പെയിനും തമ്മിലുള്ള സെമിഫൈനലിന് 1,325 ഡോളർ മാത്രമാണ് ഈടാക്കുന്നത്.
നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയും കരുത്തരായ ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന് ആരാധകർക്കിടയിൽ വൻ ഡിമാൻഡാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ 34 ശതമാനം വർധനവാണുണ്ടായത്. ശനിയാഴ്ചയോടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 2,966 ഡോളർ വരെ ഉയർന്നിരുന്നു. അറ്റ്ലാന്റയിലെ അർജന്റീനൻ ആരാധകരുടെ സാന്നിധ്യവും മത്സരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവുമാണ് നിരക്ക് ഉയരാൻ കാരണം. മറുവശത്ത്, ഫ്രാൻസും സ്പെയിനും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 26 ശതമാനം ഇടിവാണുണ്ടായത്.
ഞായറാഴ്ച ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 6,760 ഡോളറാണ്. കഴിഞ്ഞ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇതിൽ ആറ് ശതമാനം കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഇത് 13,650 ഡോളർ വരെ ഉയർന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഫിഫയുടെ പക്കൽ 7,380 ഡോളർ വിലയുള്ള 1,200 ഓളം ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമായിരുന്നു.
എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഉയർന്ന വില?
ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾക്കെതിരെ ഫിഫയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. യുഎസിലെ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ടിക്കറ്റുകൾ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ ഫിഫയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നതാണ് വിമർശകർ പറയുന്നത്. യുഎസിലെ കായിക വിപണിയിലെ 'ഡൈനാമിക് പ്രൈസിങ്' (Dynamic Pricing) മാതൃകയാണ് ഫിഫ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ തത്സമയം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം വഴി കൂടുതൽ വരുമാനം കണ്ടെത്താനാണ് ഫിഫയുടെ ശ്രമം. മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന വേദികളിലെ വാണിജ്യപരമായ അവസരങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് ഫിഫയുടെ തീരുമാനമെന്ന് കായിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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