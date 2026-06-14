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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 5:25 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 5:25 PM IST

    ലോകകപ്പ്: ഉറുഗ്വേയോട്​ പോരുതാനൊരുങ്ങി സൗദിയുടെ ‘പച്ചപ്പരുന്തുകൾ’

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    ലോകകപ്പ്: ഉറുഗ്വേയോട്​ പോരുതാനൊരുങ്ങി സൗദിയുടെ ‘പച്ചപ്പരുന്തുകൾ’
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    റിയാദ്: ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ ഉറുഗ്വേയെ നേരിടാൻ സൗദി അറേബ്യൻ ദേശീയ ഫുട്ബാൾ ടീം (ഗ്രീൻ ഫാൽക്കൺസ്​) ഒരുക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ സമയം തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് (സൗദി സമയം ചൊവ്വാഴ്ച) ഇരുടീമുകളും തമ്മിലുള്ള ആവേശപ്പോരാട്ടം നടക്കുക. ഇതിന് മുന്നോടിയായി ശനിയാഴ്ച യു.എസിലെ ഓസ്​റ്റിൻ നഗരത്തിലുള്ള ക്യു2 സ്​റ്റേഡിയത്തിൽ സൗദി ടീം വിപുലമായ പരിശീലനം നടത്തി.

    കളിക്കാർക്ക് ശാരീരികക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള വാം-അപ്പ് വ്യായാമങ്ങളോടെയാണ് ശനിയാഴ്ചത്തെ പരിശീലന സെഷൻ ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് പന്ത് കൈവശം വെച്ച് കളിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനത്തിലും താരങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടു. ഇതിനുപിന്നാലെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ജോർജിയോസ് ഡോണിസി​െൻറ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾ കളിക്കാർ മൈതാനത്ത് ആവിഷ്കരിച്ചു.

    സ്​റ്റേഡിയത്തി​െൻറ മുഴുവൻ നീളവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ വിപുലമായ ഒരു തന്ത്രപരമായ പരിശീലന മത്സരത്തോടെയാണ് കോച്ച് സെഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ടീമി​െൻറ അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം മയാമി നഗരത്തിലെ ഇൻറർ മയാമി ട്രെയിനിങ്​ സെൻറർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും. ഈ പരിശീലന സെഷ​െൻറ ആദ്യ 15 മിനിറ്റിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്ന്, ഉറുഗ്വേയ്ക്കെതിരെയുള്ള നിർണായക മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ടീമി​െൻറ പ്രതീക്ഷകളും പദ്ധതികളും പങ്കുവെക്കുന്നതിനായി മുഖ്യ പരിശീലകൻ മയാമി സ്​റ്റേഡിയത്തിലെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ച് വൈകുന്നേരം 3.45-ന് ഔദ്യോഗിക വാർത്താ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും.

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    TAGS:uruguayWorld Cup 2026Green Falcons
    News Summary - World Cup: Saudi’s 'Green Falcons' all set to battle Uruguay
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