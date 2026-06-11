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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 9:12 AM IST

    ലോ​ക ക​പ്പ് ക​ട്ടൗ​ട്ടു​ക​ൾ: അ​മ്പ​ല​ക്ക​ണ്ടി​യി​ലേ​ക്ക് ജ​ന​പ്ര​വാ​ഹം

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    ലോ​ക ക​പ്പ് ക​ട്ടൗ​ട്ടു​ക​ൾ: അ​മ്പ​ല​ക്ക​ണ്ടി​യി​ലേ​ക്ക് ജ​ന​പ്ര​വാ​ഹം
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    അ​മ്പ​ല​ക്ക​ണ്ടി​യി​ലെ കു​മ്പ​ളോ​ട്ട് ന​ട വ​യ​ലി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച ക​ട്ടൗ​ട്ട ന​ക​ൾ കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ൾ

    ഓ​മ​ശ്ശേ​രി: ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ആ​രാ​ധ​ക​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ക​ട്ടൗ​ട്ടു​ക​ൾ കാ​ണു​ന്ന​തി​നു അ​മ്പ​ല​ക്ക​ണ്ടി​യി​ലേ​ക്ക് ജ​ന​പ്ര​വാ​ഹം. അ​മ്പ​ല​ക്ക​ണ്ടി കു​മ്പ​ളോ​ട്ടു​ന​ട വ​യ​ലി​ലാ​ണ് ല​യ​ണ​ൽ മെ​സി, ക്രി​സ്റ്റാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ, നെ​യ്മ​ർ ജൂ​നി​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ കൂ​റ്റ​ൻ ക​ട്ടൗ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യം ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത് ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ​യു​ടെ ക​ട്ടൗ​ട്ട് ആ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് മ​റ്റു ടീ​മു​ക​ളും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട്ടൗ​ട്ടു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു വ​ന്നു. ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യാ​ണ് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക​ട്ടൗ​ട്ടു​മാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്. വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ഫാ​നു​ക​ൾ ജ​ഴ്‌​സി​യ​ണി​ഞ്ഞു പ​താ​ക​ക​ളേ​ന്തി അ​മ്പ​ല​ക്ക​ണ്ടി​യി​ലെ ക​ട്ടൗ​ട്ട് മ​ത്സ​രം കാ​ണാ​നെ​ത്തു​ന്നു.

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    TAGS:omasseryCutoutsFIFA World Cup 2026Kerala
    News Summary - World Cup cutouts: Crowds flock to Ambalakandi
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