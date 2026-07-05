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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 5 July 2026 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 5 July 2026 10:25 AM IST

    ഗു​ഡ് നൈ​റ്റ്... വി​നീ, ഹാ​ല​ൻ​ഡ്

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    ബ്ര​സീ​ൽ - നോ​ർ​വേ പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ മ​ത്സ​രം വെളുപ്പിന് 1.30ന്
    ഗു​ഡ് നൈ​റ്റ്... വി​നീ, ഹാ​ല​ൻ​ഡ്
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    ​ന്യൂ​ജ​ഴ്സി: ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​നി​യൊ​ട്ടും ഉ​റ​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത ഫു​ട്ബാ​ൾ പാ​തി​ര​ക​ൾ. ലോ​ക ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ സൂ​പ്പ​ർ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ വ​മ്പ​ന്മാ​ർ മു​ഖാ​മു​ഖ​മെ​ത്തു​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പ് പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ന് തീ​പി​ടി​ക്കു​ന്നു. കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി എന്ന തന്ത്രജ്ഞന്റെ കീഴിലുള്ള ബ്രസീലും, എർലിങ് ഹാളണ്ട് എന്ന ഗോൾ മെഷീൻ നയിക്കുന്ന നോർവേയും തമ്മിലുള്ള തീപാറും പോരാട്ടം ഇന്ന് അർധരാത്രി 1.30-ന് ന്യൂജഴ്സി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും.

    വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന്റെ ചാട്ടുളി വേഗവും ബ്രസീലിന്റെ പ്രൗഢമായ ആക്രമണോത്സുകതയും ഒരുവശത്ത്. മറുവശത്ത് നോർവീജിയൻ പടയുടെ കരുത്തനായ ഹാളണ്ടും. വി​നീ​ഷ്യ​സും ഹാ​ല​ൻ​ഡും മു​ഖാ​മു​ഖ​മെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ക​ടി​ഞ്ഞാ​ണി​ടാ​ൻ കോ​ച്ച് ആ​ഞ്ച​ലോ​ട്ടി​ക്ക് ഏ​റെ ത​ല​പു​ക​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. ലൂകാസ് പക്വേറ്റ, റഫീഞ്ഞ എന്നിവരുടെ അഭാവം ബ്രസീലിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്. എന്നാൽ, കസമിറോ മധ്യനിരയിൽ കളിക്കുന്നത് ടീമിന് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. പക്വേറ്റയ്ക്ക് പകരം നെയ്മറിനെ എങ്ങനെയാകും കോച്ച് കളത്തിലിറക്കുക എന്നതാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം. ജപ്പാനെതിരെ പകരക്കാരായി ഇറങ്ങിയ എന്റിക്, മാർട്ടിനെല്ലി, ഡാനിലോ എന്നിവർ നൽകിയ ഇംപാക്ട് നോർവേയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബ്രസീൽ ആരാധകർ.

    ഏതൊരു ടീമിനെയും വിറപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഹാളണ്ടിന്റെ കരുത്തിലാണ് നോർവേയുടെ പ്രതീക്ഷ. പരിക്കുകളുടെ ആശങ്കകളില്ലാതെയാണ് നോർവേ ബൂട്ടു കെട്ടുന്നത്. ബ്രസീലിന്റെ പ്രതിരോധത്തെ തകർത്ത് ചരിത്രമെഴുതാൻ ഹാളണ്ടും സംഘവും ഇറങ്ങുമ്പോൾ, ബ്രസീൽ തങ്ങളുടെ പതിവു ശൈലിയിൽ കളി മെനയാൻ ശ്രമിക്കും.

    ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ മികച്ച താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന പ്രീ ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ ആര് ജയിച്ചു കയറുമെന്നത് പ്രവചനാതീതമാണ്. ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാവുകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഈ ക്ലാസിക് പോരാട്ടത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകം. ന്യൂജഴ്സി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കിക്കോഫ് കുറിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രപരമായൊരു വിജയത്തിനായാണ് ഇരുടീമുകളും കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.

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    TAGS:norwayerling haalandvinicius juniorbrazilRound of 16World Cup 2026FIFA World Cup 2026
    News Summary - World Cup Clash: Brazil and Norway Set for High-Voltage Round of 16 Battle in New Jersey
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