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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 8 Jun 2026 10:20 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Jun 2026 10:20 PM IST

    ലോ​ക​ക​പ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ; യു.​എ​സി​ലും മെ​ക്സി​കോ​യി​ലും കാ​ന​ഡ​യി​ലും ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണം

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    ലോ​ക​ക​പ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ; യു.​എ​സി​ലും മെ​ക്സി​കോ​യി​ലും കാ​ന​ഡ​യി​ലും ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണം
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    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് പ​ന്തു​രു​ളാ​ൻ ര​ണ്ടു​നാ​ൾ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കെ യു.​എ​സി​ലും മെ​ക്സി​കോ​യി​ലും കാ​ന​ഡ​യി​ലും ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ലോ​ക​ക​പ്പി​നാ​ണ് വ​ട​ക്കെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ വ​ൻ​ക​ര സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ പോ​വു​ന്ന​ത്.

    ഹൈ​ബ്രി​ഡ് പു​ൽ​ത്ത​കി​ടി; സെ​ൻ​സ​റി മു​റി​ക​ൾ

    പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​മാ​യ പു​ല്ലും കൃ​ത്രി​മ നാ​രു​ക​ളും ചേ​ർ​ത്തു​ള്ള അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഹൈ​ബ്രി​ഡ് പു​ൽ​ത്ത​കി​ടി​ക​ളാ​ണ് 16 സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലും. ത​ണു​പ്പി​ച്ച ട്ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന സ്വാ​ഭാ​വി​ക ‘കെ​ന്റ​ക്കി ബ്ലൂ​ഗ്രാ​സ്’ ആ​ണ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ണ​ൽ പാ​ളി​ക​ളും വാ​ക്വം വെ​ന്റി​ലേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു. ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലും മെ​ക്സി​കോ സി​റ്റി പോ​ലു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​രേ​ത​രം ക​ളി​സ്ഥ​ലം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    യു.​എ​സി​ലെ ചി​ല സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​തി കൂ​ട്ടാ​നാ​യി ഗാ​ല​റി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി. ഫൈ​ന​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ മെ​റ്റ്‌​ലൈ​ഫ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലും ലോ​സ് ആ​ഞ്ജ​ല​സി​ലെ സോ​ഫി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലും വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ലോ​ക​ക​പ്പ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി, ക​ടു​ത്ത ശ​ബ്ദ​വും വെ​ളി​ച്ച​വും കാ​ര​ണം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി എ​ല്ലാ 16 സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക ‘സെ​ൻ​സ​റി മു​റി​ക​ൾ’ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത ഡ്രോ​ണു​ക​ളെ വ​ല​യെ​റി​ഞ്ഞ് പി​ടി​ക്കും

    അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ പ​റ​ക്കു​ന്ന മ​റ്റ് ഡ്രോ​ണു​ക​ളെ ആ​കാ​ശ​ത്തു​വെ​ച്ച് വ​ലി​യ വ​ല​യെ​റി​ഞ്ഞ് പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ‘ക്വാ​ഡ്കോ​പ്ട​റു​ക​ൾ’ ആ​ണ് സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. മെ​ക്സി​കോ​യി​ലെ മോ​ണ്ടെ​റെ​യ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി റോ​ബോ​ട്ട് നാ​യ്ക്ക​ളെ​യും ബ്ലാ​ക്ക് ഹോ​ക്ക് ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റു​ക​ളെ​യും രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ക​ളി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലും അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ലും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

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    TAGS:footballCanadaworldcup
    News Summary - World Cup around the corner: Preparations complete in USA, Mexico, and Canada
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