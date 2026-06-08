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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 8 Jun 2026 11:16 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Jun 2026 11:16 PM IST

    ലോകകപ്പ് 2026; ക​ളി​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​മു​ണ്ട്

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    ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ച്ച​ട​ക്കം പാ​ലി​ക്കാ​നും ക​ളി​യി​ലെ സ​മ​യം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നും ഫി​ഫ പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്
    ലോകകപ്പ് 2026; ക​ളി​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​മു​ണ്ട്
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    വാ​യ പൊ​ത്തി​യാ​ൽ, ക​ളം വി​ട്ടാ​ൽ ചു​വ​പ്പ്

    ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് എ​തി​ർ ക​ളി​ക്കാ​രോ​ടോ റ​ഫ​റി​യോ​ടോ ത​ർ​ക്കി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കൈ​കൊ​ണ്ടോ ജ​ഴ്സി​കൊ​ണ്ടോ വാ​യ മൂ​ടി​പ്പി​ടി​ച്ചാ​ൽ നേ​രി​ട്ട് ചു​വ​പ്പ് കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ക്കും. വം​ശീ​യ​മാ​യോ മോ​ശ​മാ​യോ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​മ​റ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ലി​പ്-​റീ​ഡി​ങ്ങി​ൽ നി​ന്നും ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നാ​ണ് ഈ ​നി​യ​മം. എ​ന്നാ​ൽ, സാ​ധാ​ര​ണ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല. റ​ഫ​റി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ക​ളി​ക്കാ​ർ സ്വ​ന്തം ഇ​ഷ്ട​പ്ര​കാ​രം മൈ​താ​നം വി​ട്ടു​പോ​യാ​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് റെ​ഡ് കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ക്കും. പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ൽ​സി​നെ​യും പു​റ​ത്താ​ക്കും. ഒ​രു ടീം ​മു​ഴു​വ​നാ​യി ക​ളി നി​ർ​ത്തി​പ്പോ​യാ​ൽ അ​വ​ർ തോ​റ്റ​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും.

    പാ​ഴാ​ക്കാ​ൻ സ​മ​യ​മി​ല്ല

    ക​ളി​ക്കാ​ര​ൻ മ​നഃ​പൂ​ർ​വം സ​മ​യം ക​ള​യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റ​ഫ​റി​ക്ക് തോ​ന്നി​യാ​ൽ റ​ഫ​റി കൈ​യു​യ​ർ​ത്തി അ​ഞ്ച് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് കൗ​ണ്ട്ഡൗ​ൺ കാ​ണി​ക്കും. ഈ ​സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ത്രോ-​ഇ​ൻ എ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് എ​തി​ർ ടീ​മി​ന് ല​ഭി​ക്കും. ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ അ​ഞ്ച് സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​നു​ള്ളി​ൽ കി​ക്ക് എ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​തി​ർ ടീ​മി​ന് കോ​ർ​ണ​ർ കി​ക്ക് ന​ൽ​കും. സ​ബ്സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ളി​ക്കാ​ര​ൻ 10 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​നു​ള്ളി​ൽ മൈ​താ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​പോ​ക​ണം. അ​തി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, പ​ക​രം വ​രു​ന്ന ക​ളി​ക്കാ​ര​ന് ഒ​രു മി​നി​റ്റ് നേ​ര​ത്തേ​ക്ക് മൈ​താ​ന​ത്ത് ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ അ​നു​വാ​ദം ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. ആ ​ഒ​രു മി​നി​റ്റ് നേ​രം പ​ത്തു​പേ​രു​മാ​യി ക​ളി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും.

    റ​ഫ​റി​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ തി​രു​ത്തും ‘വാ​ർ’

    റ​ഫ​റി​മാ​രു​ടെ പി​ഴ​വു​ക​ൾ തി​രു​ത്താ​ൻ വി​ഡി​യോ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് റ​ഫ​റി (വാ​ർ) സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കി. തെ​റ്റാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ് റ​ഫ​റി കോ​ർ​ണ​ർ കി​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ൽ വാ​റി​ന് അ​ത് തി​രു​ത്താം. തെ​റ്റാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മ​ഞ്ഞ​ക്കാ​ർ​ഡ് (അ​തു​വ​ഴി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന റെ​ഡ് കാ​ർ​ഡ്) പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ഇ​നി വാ​റി​ന് സാ​ധി​ക്കും. റ​ഫ​റി ആ​ളു​മാ​റി വേ​റെ ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​ണ് മ​ഞ്ഞ​യോ ചു​വ​പ്പോ കാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി​യ​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടും.

    ഒ​രു മി​നി​റ്റ് പു​റ​ത്തി​രി​ക്ക​ൽ; വെ​ള്ളം കു​ടി​ ഇ​ട​വേ​ള

    പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ളി​ക്കാ​ര​നെ ചി​കി​ത്സി​ക്കാ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘം മൈ​താ​ന​ത്ത് ഇ​റ​ങ്ങി​യാ​ൽ, ആ ​ക​ളി​ക്കാ​ര​ൻ മ​ത്സ​രം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം ഒ​രു മി​നി​റ്റ് നേ​രം മൈ​താ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ത​ന്നെ നി​ൽ​ക്ക​ണം. സ​മ​യം ക​ള​യാ​ൻ വേ​ണ്ടി ക​ളി​ക്കാ​ർ പ​രി​ക്ക് ന​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നാ​ണി​ത്. ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ, മ​റ്റ് ക​ളി​ക്കാ​ർ സൈ​ഡ് ലൈ​നി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​വ​ന്ന് കോ​ച്ചി​ന്റെ അ​ടു​ത്തു​നി​ന്ന് ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മെ​ന​യു​ന്ന​ത് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ചു. ക​ടു​ത്ത ചൂ​ട് കാ​ര​ണ​മാ​യി ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കാ​ൻ ഓ​രോ പ​കു​തി​യി​ലും 22 മി​നി​റ്റാ​യാ​ൽ മൂ​ന്ന് മി​നി​റ്റ് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ഇ​ട​വേ​ള ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

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    TAGS:sportsFIFAWorld Cup 2026
    News Summary - World Cup 2026: Significant changes introduced to the game
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