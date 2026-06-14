മൊറോക്കോ നൽകുന്നത് വലിയ മുന്നറിയിപ്പ്; സുൽത്താന്റെ മടങ്ങിവരവിനായി പ്രാർഥിച്ച് ആരാധകർ

മൊറോക്കോ നൽകുന്നത് വലിയ മുന്നറിയിപ്പ്; സുൽത്താന്റെ മടങ്ങിവരവിനായി പ്രാർഥിച്ച് ആരാധകർtext_fields
ന്യൂജേഴ്സി: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ മൊറോക്കോയോട് സമനില വഴങ്ങി ബ്രസീൽ (1-1). തികച്ചും നിരാശാജനകമായ പ്രകടനമാണ് കാനറികൾ മൈതാനത്ത് പുറത്തെടുത്തത്. ഫുട്ബാൾ രണ്ട് പകുതികളുടെ കളിയാണല്ലോ. ആദ്യ പകുതിയിലെ മോശം പ്രകടനത്തിന് ബ്രസീലിന് ഒരുപക്ഷേ മാപ്പ് നൽകാനാകും, എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിലും ആ മെല്ലെപ്പോക്ക് തുടർന്നത് ടീമിലെ പാളിച്ചകൾ എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര വലിയ ടീമായാലും അവരുടെ പൂർണ്ണ ഫോമിലേക്ക് എത്താൻ സമയമെടുത്തേക്കാം. പുതിയ രാജ്യം, പുതിയ മൈതാനം, വലിയ സമ്മർദ്ദം എന്നിവയെല്ലാം പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കാം. എന്നാൽ ഈ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന് വിജയിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ചാമ്പ്യന്മാർ. മൊറോക്കോയെ ഒട്ടും കുറച്ചുകാണാനാകില്ല. ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ അവർ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ്, ബ്രസീലിനേക്കാൾ രണ്ട് സ്ഥാനം മാത്രം പിന്നിൽ. എന്നാൽ ബ്രസീലിന് തങ്ങളുടെ റാങ്കിങ്ങിന്റെയോ നിലവാരത്തിന്റെയോ നീതി പുലർത്താൻ ഈ മത്സരത്തിൽ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.
പാഴായ അവസരങ്ങൾ
മത്സരത്തിൽ ബ്രസീലിന് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നല്ല. മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ അവർ നടത്തിയെങ്കിലും ഫൈനൽ തേർഡിൽ അവ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുന്നതിൽ സ്ട്രൈക്കർമാർ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടു. 14-ാം മിനിറ്റിൽ ഇഗോർ തിയാഗോയ്ക്ക് ലഭിച്ച സുവർണ്ണാവസരം ലക്ഷ്യത്തിലെത്താതെ പോയി. ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ അത്തരം അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് വലിയ നിരാശയാണ്. ലൂക്കാസ് പക്വേറ്റയ്ക്കും റഫീഞ്ഞയ്ക്കും മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും മുതലാക്കാനായില്ല. ടാർഗറ്റിലേക്ക് അഞ്ച് ഷോട്ടുകൾ ഉതിർത്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് വലയിലെത്തിയത്.
രക്ഷകനായി വിനീഷ്യസ്
വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറായിരുന്നു ബ്രസീൽ നിരയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരം. എന്നാൽ നെയ്മറുടെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമലിൽ വലിയ ഭാരമാണ് വന്നുവീണത്. ഒരു താരത്തിന് മാത്രം ടീമിന് ലോകകപ്പ് നേടിക്കൊടുക്കാനാകില്ലല്ലോ. വിനീഷ്യസ് നേടിയ സമനില ഗോൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, 1934-ന് ശേഷം ആദ്യമായി ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ബ്രസീലിന് തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നേനെ. കാനറി ആരാധകർ വിനീഷ്യസിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
അമേരിക്കൻ മണ്ണ് ബ്രസീലിന്റെ കളിശൈലിക്ക് അത്ര അനുകൂലമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. 1994-ൽ ഇവിടെ വെച്ച് ലോകകപ്പ് നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അന്ന് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നെതർലാൻഡ്സിനെതിരായ 3-2 വിജയമൊഴിച്ചാൽ മറ്റെല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും അവർക്ക് ഗോളടിക്കാൻ ഏറെ പാടുപെടേണ്ടി വന്നിരുന്നു (ബാക്കി ആറ് കളികളിൽ നിന്ന് നേടിയത് വെറും 8 ഗോൾ).
ന്യായീകരണങ്ങളില്ലാതെ ആൻസലോട്ടി പട
ന്യൂജേഴ്സി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മൈതാനത്തിന്റെ പോരായ്മകളെ ചിലർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും വലിയ ടീമുകൾക്ക് ഒരു ന്യായീകരണമല്ല. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ജയിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയണം. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇത് സെലക്കാവോയുടെ മോശം പ്രകടനമാണ്. ഇനി ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഹെയ്റ്റിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ തങ്ങളുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനായ നെയ്മർ പൂർണ്ണ ഫിറ്റ്നസോടെ മടങ്ങിയെത്തുമെന്നത് മാത്രമാണ് ആരാധകരുടെ ഏക പ്രതീക്ഷ.
പരിശീലകൻ കാർലോ ആൻസലോട്ടിയുടെ സംഘം അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കുമെന്നതിൽ വലിയ സംശയമില്ലെങ്കിലും, മൊറോക്കോയ്ക്കെതിരായ ഈ പ്രകടനം വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ലോകകപ്പ് ഉയർത്തുമെന്ന് പറയാനാകില്ല. തന്ത്രങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്.
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