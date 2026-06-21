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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 3:13 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 3:13 PM IST

    ലോകകപ്പ് 2026: സ്പെയിനിനെതിരായ നിർണായക പോരാട്ടം ഇന്ന്; സൗദി ടീമി​െൻറ അവസാനഘട്ട പരിശീലനം കായികമന്ത്രി വിലയിരുത്തി

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    ലോകകപ്പ് 2026: സ്പെയിനിനെതിരായ നിർണായക പോരാട്ടം ഇന്ന്; സൗദി ടീമി​െൻറ അവസാനഘട്ട പരിശീലനം കായികമന്ത്രി വിലയിരുത്തി
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    റിയാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ലെ ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിലെ രണ്ടാം റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ സ്പെയിനിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന സൗദി അറേബ്യൻ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമി​െൻറ (അൽ-അഖ്ദർ) അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ കായികമന്ത്രി അമീർ അബ്​ദുൽ അസീസ് ബിൻ തുർക്കി ബിൻ ഫൈസൽ നേരിട്ടെത്തി വിലയിരുത്തി.

    അമേരിക്കയിലെ ജോർജിയ സംസ്ഥാനത്തുള്ള അറ്റ്ലാൻറയിലെ പ്രശസ്തമായ അറ്റ്ലാൻറ സ്​റ്റേഡിയത്തിൽ സൗദി സമയം ഇന്ന് (ജൂൺ 21, ഞായറാഴ്ച) വൈകീട്ട്​ ഏഴിനാണ്​ ഇരു ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള ഈ ആവേശകരമായ പോരാട്ടം അരങ്ങേറുന്നത്. മുഖ്യ പരിശീലകൻ ജോർജിയോസ് ഡോണിസി​െൻറ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ അറ്റ്ലാൻറയിലെ കെന്നസോ സ്​റ്റേറ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി സ്​റ്റേഡിയത്തിലാണ് സൗദി ടീം തങ്ങളുടെ അവസാന പരിശീലന സെഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയത്.

    ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഉറുഗ്വേയോട് 1-1 ന് സമനില വഴങ്ങിയ സൗദിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ മുന്നേറാൻ ഇന്നത്തെ മത്സരം ഏറെ നിർണായകമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കളിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരാനും അവരുടെ സന്നദ്ധത നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടാനുമായി കായികമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തിയത് ടീമിന് വലിയ ഊർജ്ജമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ശാരീരികക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വാം-അപ്പ് വ്യായാമങ്ങളോടെയാണ് പരിശീലന സെഷൻ ആരംഭിച്ചത്.

    തുടർന്ന് പന്ത് കൂടുതൽ സമയം കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കളിയിലും, പകുതി മൈതാനം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളിലും കളിക്കാർ സജീവമായി ഏർപ്പെട്ടു. സെറ്റ്-പീസുകൾ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക തന്ത്രങ്ങൾ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ അവസാനിച്ചത്. ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ കടുത്ത വെല്ലുവിളിയെ നേരിടാൻ പൂർണ്ണ സജ്ജരായാണ് സൗദി പടയൊരുക്കം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

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    TAGS:sports ministerSaudi teamWorld Cup 2026
    News Summary - World Cup 2026: Crucial clash against Spain today; Sports Minister reviewed the final-stage training of the Saudi team
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