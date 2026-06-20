സ്വീഡിഷ് കോട്ട തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഡച്ച് പട; ബ്രോബിയുടെ ഇരട്ടപ്രഹരത്തിൽ വിറച്ച് സ്വീഡൻ

സ്വീഡിഷ് കോട്ട തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഡച്ച് പട; ബ്രോബിയുടെ ഇരട്ടപ്രഹരത്തിൽ വിറച്ച് സ്വീഡൻtext_fields
ഫിലാഡൽഫിയ: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബാൾ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ നിർണായക പോരാട്ടത്തിൽ സ്വീഡനെതിരെ നെതർലൻഡ്സിന് ആധിപത്യം. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ മറുപടിയില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ഡച്ച് പട മുന്നിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. സ്ട്രൈക്കർ ബ്രയാൻ ബ്രോബിയുടെ ഇരട്ട ഗോളുകളാണ് നെതർലൻഡ്സിന് സ്വപ്നതുല്യമായ തുടക്കം സമ്മാനിച്ചത്. പ്രതിരോധവും ആക്രമണവും ഒരുപോലെ മികച്ചതാക്കിയ നെതർലൻഡ്സിന് മുന്നിൽ സ്വീഡിഷ് തന്ത്രങ്ങൾ ആദ്യ പകുതിയിൽ വിലപ്പോയില്ല.
മത്സരം തുടങ്ങി അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ നെതർലൻഡ്സ് തങ്ങളുടെ ആദ്യ വെടിപൊട്ടിച്ചു. ഡച്ച് സൂപ്പർ താരം കോഡി ഗാക്പോ ഇടതുവിങ്ങിൽ നിന്ന് ബോക്സിലേക്ക് നൽകിയ മനോഹരമായ ക്രോസ് ലക്ഷ്യം തെറ്റാതെ ബ്രയാൻ ബ്രോബി വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ലീഡ് വഴങ്ങിയതിന്റെ ഞെട്ടൽ മാറും മുൻപ് പതിനേഴാം മിനിറ്റിൽ സ്വീഡന് അടുത്ത പ്രഹരമേറ്റു. ഇത്തവണ ഡെൻസൽ ഡംഫ്രീസിന്റെ ഊഴമായിരുന്നു. ഡംഫ്രീസ് നൽകിയ കൃത്യതയാർന്ന പാസ് സ്വീകരിച്ച ബ്രോബി ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഫിനിഷിങ്ങിലൂടെ പന്ത് വീണ്ടും സ്വീഡിഷ് വലയിലാക്കി (2-0).
രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിലായതോടെ സ്വീഡൻ ഉണർന്നുകളിക്കാൻ തുടങ്ങി. വിക്ടർ ഗ്യോകെറസും അലക്സാണ്ടർ ഇസാക്കും യാസിൻ അയാരിയും ചേർന്ന് ഡച്ച് ഗോൾമുഖത്ത് തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടു. നിരവധി തവണ ഇവർ നെതർലൻഡ്സ് പ്രതിരോധം ഭേദിച്ചെങ്കിലും ഡച്ച് ഗോൾകീപ്പർ ബാർട്ട് വെർബ്രൂഗൻ വന്മതിലായി നിലകൊണ്ടു. ഗ്യോകെറസിന്റെയും അയാരിയുടെയും അപകടകരമായ ഷോട്ടുകൾ വെർബ്രൂഗൻ തകർപ്പൻ ഡൈവുകളിലൂടെയാണ് തട്ടിയകറ്റിയത്.
റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ലേക്ക് യോഗ്യത നേടാൻ ഈ മത്സരത്തിലെ ഫലം ഇരു ടീമുകൾക്കും നിർണായകമാണ്. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ സ്വീഡന് നേരിട്ട് പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ തോൽവി വഴങ്ങിയാൽ അവരുടെ വഴിയടയും. മറുവശത്ത്, ഈ ലീഡ് നിലനിർത്തി വിജയം ഉറപ്പിക്കാനായാൽ നെതർലൻഡ്സിന്റെ നോക്കൗട്ട് സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ സജീവമാകും. ടുണീഷ്യക്കെതിരെയാണ് ഡച്ചുകാരുടെ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരം.
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