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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 19 Jun 2026 3:17 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jun 2026 3:17 PM IST

    നെയ്മറില്ലാതെ കാനറികൾ; ഹെയ്തിക്കെതിരെ ജയിച്ചുകയറാൻ ബ്രസീൽ

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    നെയ്മറില്ലാതെ കാനറികൾ; ഹെയ്തിക്കെതിരെ ജയിച്ചുകയറാൻ ബ്രസീൽ
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    ഫിലാഡൽഫിയ: ആദ്യ മത്സരത്തിലെ തിരിച്ചടിയിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ൽ വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ ബ്രസീൽ നാളെ ഇറങ്ങുന്നു. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 6 മ‍ണിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഹെയ്തിയാണ് ബ്രസീലിന്റെ എതിരാളികൾ. എന്നാൽ, ആരാധകരെ നിരാശരാക്കിക്കൊണ്ട് സൂപ്പർ താരം നെയ്മർ ജൂനിയർ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ കളിക്കില്ലെന്ന് ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബാൾ കോൺഫെഡറേഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വലത് കാലിലെ പേശിക്കേറ്റ പരിക്ക് പൂർണ്ണമായി ഭേദമാകാത്തതിനാലാണ് 34-കാരനായ നെയ്മറിന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചത്. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് ടീം ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്ന് മുഖ്യ പരിശീലകൻ കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

    നെയ്മർ പുറത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

    മത്സരം നടക്കുന്ന ഫിലാഡൽഫിയയിലേക്ക് നെയ്മർ ടീമിനൊപ്പം യാത്ര തിരിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ ന്യൂജേഴ്‌സിയിലെ ബ്രസീലിന്റെ പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ തുടരുന്ന താരം മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പുനരധിവാസ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം താരം പരിശീലന മൈതാനത്ത് തിരിച്ചെത്തുകയും ലഘുവായ റണ്ണിങ് പരിശീലനം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും, പൂർണ്ണ കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കാതെ താരത്തെ കളിപ്പിക്കാൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് തയ്യാറല്ല. നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ട് നെയ്മറുടെ കാര്യത്തിൽ തിടുക്കം കൂട്ടേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ആഞ്ചലോട്ടിയുടെയും മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെയും തീരുമാനം.

    തിരിച്ചുവരവ് എപ്പോൾ?

    ഹെയ്തിക്കെതിരായ മത്സരത്തിന് പുറമെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ബ്രസീലിന്റെ അവസാന മത്സരമായ സ്കോട്ട്‌ലൻഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിലും നെയ്മർ കളിച്ചേക്കില്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. ജൂൺ 29ന് ആരംഭിക്കുന്ന നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിൽ താരത്തെ പൂർണ്ണ സജ്ജനാക്കുകയാണ് ബ്രസീലിന്റെ ലക്ഷ്യം. പരിക്കിൽ നിന്നുള്ള നെയ്മറുടെ പുരോഗതി തൃപ്തികരമാണെങ്കിലും ടൂർണമെന്റിന്റെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ പരിക്ക് വീണ്ടും വഷളാകാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലാണിത്.

    കാനറികൾക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം

    ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ മൊറോക്കോയോട് 1-1 എന്ന നിലയിൽ സമനില വഴങ്ങിയത് ബ്രസീലിന് വൻ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടും അവ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ അഞ്ച് തവണത്തെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് സാധിച്ചില്ല. അതിനാൽ തന്നെ നോക്കൗട്ട് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കാൻ ഹെയ്തിക്കെതിരെ ബ്രസീലിന് വിജയം അനിവാര്യമാണ്. നെയ്മറുടെ അഭാവത്തിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് സഖ്യങ്ങളായ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ, റോഡ്രിഗോ എന്നിവരിലാണ് ബ്രസീൽ ആക്രമണത്തിന്റെ പ്രധാന ചുമതല.

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    TAGS:carlo ancelottiHaitiNeymar JrbrazilFIFA World Cup 2026
    News Summary - Will Neymar play in Brazil vs Haiti FIFA World Cup 20
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