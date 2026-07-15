അർജന്റീന തോൽക്കും; ഈ പ്രവചനം ഫലിക്കുമോ?text_fields
കോഴിക്കോട് : ലോകകപ്പ് രണ്ടാം സെമി ഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻമാരായ അർജന്റീനയ്ക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് പ്രവചനം. അർജന്റീനയുടെ കടുത്ത ആരാധകനായ സുബൈർ വാഴക്കാടിന്റെ വിലയിരുത്തലാണ് ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ചർച്ചയാകുന്നത്. ഈ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് അർജന്റീന പരാജയപ്പെടുമെന്നാണ് സുബൈർ പറയുന്നത്. ഫുട്ബോൾ വിശകലനം കൊണ്ട് ഇതിനകം സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈയ്യടക്കിയ ആളാണ് സുബൈർ വാഴക്കാട്. തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ സുബൈർ കളി പറയുന്നത് നിരവധി പേരാണ് പിന്തുടരുന്നത്.
അർജന്റീനയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന് ചരിത്രപരമായി തന്നെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മറഡോണയുടെ 'ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ്' മുതൽ ലോകഫുട്ബോൾ കണ്ട ഏറ്റവും വാശിയേറിയ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ അർജന്റീന കാര്യമായ സമ്മർദ്ദമില്ലാതെയാണ് കളിക്കുന്നതെന്നാണ് സുബൈർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. "ലോകത്തെ പ്രമുഖ ടീമുകളെല്ലാം ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായതിനാൽ, അർജന്റീനയ്ക്ക് ഇനി എന്തു സംഭവിച്ചാലും അത് വലിയൊരു പേടിസ്വപ്നമായി ആരാധകർ കാണുന്നില്ല," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
താനൊരു അർജന്റീന ആരാധകനാണെങ്കിലും, ടീമിന്റെ നിലവിലെ പ്രകടനം ഒട്ടും തൃപ്തികരമല്ലെന്നാണ് സുബൈർ വാഴക്കാടിന്റെ വിമർശനം. ടീമിന്റെ മുന്നേറ്റനിരയിൽ എയ്ഞ്ചൽ ഡി മരിയയുടെ അഭാവം വലിയ രീതിയിൽ പ്രകടമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വേഗതയും അക്രമണോത്സുകതയും ഇപ്പോൾ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ശൈലിയിൽ കാണാനില്ല. അർജന്റീനയുടെ പ്രതിരോധം നിലവിൽ വളരെ ദുർബലമാണ്. എതിരാളികളുടെ മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങളെ തടയുന്നതിൽ ടീം പരാജയപ്പെടുന്നു. ടീമിന്റെ മധ്യനിരയിൽ റോഡ്രിഗോ ഡി പോളിന്റെ പ്രകടനം തീർത്തും നിരാശാജനകമാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
ഹാരി കെയ്ൻ, ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം തുടങ്ങിയ മികച്ച താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം അർജന്റീനയ്ക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാകും. ഈ ലോകകപ്പിലെ മികച്ച ഫോമിലുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ അർജന്റീന ഇതുവരെ പുറത്തെടുത്തതിനേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കണമെന്നും, അല്ലാത്തപക്ഷം പരാജയം ഉറപ്പാണെന്നും സുബൈർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. എങ്കിലും കോച്ച് ലയണൽ സ്കലോണിയുടെ തന്ത്രങ്ങളിൽ ഇനിയും പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ സുബൈർ, അർജന്റീന തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ശൈലിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിയർക്കുമെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
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