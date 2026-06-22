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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 22 Jun 2026 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jun 2026 10:31 AM IST

    ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിനിടെ റ​ഫ​റി​യു​ടെ വാ​ച്ച് ‘അ​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റി’ താ​രം

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    ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിനിടെ റ​ഫ​റി​യു​ടെ വാ​ച്ച് ‘അ​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റി’ താ​രം
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    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന തു​ർ​ക്കി​ക്കെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ പ​ര​ഗ്വേ മി​ഡ്ഫീ​ൽ​ഡ​ർ മ​ത്യാ​സ് ഗ​ലാ​ർ​സ റ​ഫ​റി​യു​ടെ വാ​ച്ച് മോ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ന്ന് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണം. ഒ​ന്നാം​പ​കു​തി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് ഇ​രു ടീ​മി​ലെ​യും ക​ളി​ക്കാ​ർ ത​മ്മി​ൽ ത​ർ​ക്കി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പി​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റ​വെ റ​ഫ​റി ഇ​വാ​ൻ ബാ​ർ​ട്ട​ന്റെ കൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​റി​ച്ചു​വീ​ണ വാ​ച്ച് ഗ​ലാ​ർ​സ എ​ടു​ത്ത് കെ​ട്ടു​ന്ന​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ വൈ​റ​ലാ​ണ്. കു​റ​ച്ചു സ​മ​യ​ത്തി​നു ശേ​ഷം താ​രം അ​ത് ബാ​ർ​ട്ട​ന്റെ അ​ടു​ത്ത് ചെ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി തി​രി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഗ​ലാ​ർ​സ വാ​ച്ച് മോ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​ച്ച​ത്. ഈ ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​മേ​റി‍യ ഗോ​ൾ നേ​ടി ഗ​ലാ​ർ​സ ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ച അ​തേ ക​ളി​യി​ൽ​ത്ത​ന്നെ ഈ ​സം​ഭ​വ​ത്തോ​ടെ വി​വാ​ദ നാ​യ​ക​നു​മാ​യി. വാ​ച്ചെ​ടു​ത്ത് കെ​ട്ടി​യ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പ​ക്ഷേ, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് കാ​ർ​ഡു​ക​ളോ ശി​ക്ഷ​യോ ഒ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഗ​ലാ​ർ​സ​യു​ടെ ഗോ​ളി​ൽ പ​ര​​ഗ്വേ 1-0ത്തി​ന് ജ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

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    TAGS:refereefootballturkeyparaguayFootball NewsWorld Cup 2026Paraguay Football TeamFIFA World Cup 2026
    News Summary - Watch Mystery During World Cup Clash: Paraguay’s Galarza in Controversy and Glory
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