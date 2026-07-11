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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 11 July 2026 3:26 PM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 3:26 PM IST

    ലോകകപ്പ് സ്വപ്നം, നേർക്കുനേർ കൂട്ടുകാർ; മിയാമിയിൽ തീപാറുന്ന 'ബ്രോമാൻസ്' പോര്

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    ലോകകപ്പ് സ്വപ്നം, നേർക്കുനേർ കൂട്ടുകാർ; മിയാമിയിൽ തീപാറുന്ന ബ്രോമാൻസ് പോര്
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    മിയാമി: ലോകകപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ വേദിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും നോർവേയും കൊമ്പുകോർക്കുമ്പോൾ, അത് വെറുമൊരു മത്സരമല്ല. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ വൈകാരിക പരീക്ഷണം കൂടിയാണ്. ജർമ്മൻ ക്ലബ് ബോറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ടിൽ ഒന്നിച്ച് പന്തുതട്ടി, പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചും ഗോൾ നേട്ടങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചും ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ 'ബ്രോമാൻസ്' എന്തെന്ന് കാണിച്ചുതന്ന ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമും എർലിങ് ഹാലൻഡും ഇന്ന് എതിർചേരികളിൽ നിന്ന് പരസ്പരം പോരടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരേ ജേഴ്സിയിൽ നിന്ന് പരസ്പരം എതിർ പാളയങ്ങളിലേക്ക് മാറുമ്പോഴും, ആ സൗഹൃദത്തിന്റെ ആഴം ആരാധകരുടെ നെഞ്ചിൽ ഒരു വിങ്ങലായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്.

    എന്നാൽ, മൈതാനത്ത് വിസിലുയരുന്നതോടെ ഈ ഉറ്റസുഹൃത്തുക്കൾ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി സർവ്വശക്തിയുമെടുത്ത് പോരാടുന്ന അടിയുറച്ച പോരാളികളായി മാറും. ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് ഓടിയവർ ഇന്ന് പരസ്പരം വീഴ്ത്താൻ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുകയാണ്. ആരാധകർക്കിടയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട 'ക്ലീറ്റഡ് റൈവൽറി' അതിന്റെ പരമാവധി ആവേശത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ, സൗഹൃദത്തിനപ്പുറം തങ്ങളുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടത്തിനാണ് ഇരുവരും ബൂട്ടണിയുന്നത്.

    നാല് വർഷം മുമ്പ് വാലന്റൈൻസ് ദിനത്തിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് തമാശകൾ കൈമാറുന്ന വിഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇന്നും വൈറലാണ്. പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചും ഗോൾ നേടുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിച്ചും ഇവർ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ, ഫുട്ബോളിലെ കടുത്ത മത്സരങ്ങൾക്കിടയിലും ആത്മബന്ധങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് പലപ്പോഴും കാണാറുള്ള കടുത്ത വൈരാഗ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ സ്നേഹം ആരാധകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ ആത്മബന്ധങ്ങളെല്ലാം താൽക്കാലികമായി മാറ്റിവെച്ചാണ് ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഇരുവരും നേർക്കുനേർ വരുന്നത്.

    അച്ചടക്കവും പക്വതയും ഒത്തിണങ്ങിയ ബെല്ലിങ്ഹാമും, തമാശക്കാരനും അൽപ്പം വിചിത്രനുമായ ഹാലൻഡും ചേരുമ്പോൾ സൗഹൃദത്തിൽ അത് മറ്റൊരു 'കെമിസ്ട്രി' തന്നെയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിലാണെങ്കിലും, സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഇരുവരും. തന്റെ കാമുകി ഇസബെൽ ഹൗസെങ് ജോഹൻസനുമൊത്ത് വിഡിയോ ഗെയിമുകൾ കളിച്ചും കബാബ് കഴിച്ചും സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഹാലൻഡിന്റെ രീതി ആരാധകർക്ക് വലിയ അത്ഭുതമാണ്. ബെല്ലിങ്ഹാം ആകട്ടെ, തന്റെ കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പക്വതയാർന്ന ഒരു കളിക്കാരനായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

    ഫുട്ബോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലപ്പോഴും നിറയുന്നത് വെറുപ്പും വിദ്വേഷവുമാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, എതിർ ടീമിലാണെങ്കിലും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം താരങ്ങൾ യുവതലമുറയ്ക്ക് വലിയ മാതൃകയാണ്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി മിയാമിയിൽ വിസിലുയരുമ്പോൾ കളിക്കളത്തിൽ ഇരുവരും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാളികളായിരിക്കുമെങ്കിലും, മത്സരത്തിന്റെ 90 മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ആ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളായിത്തന്നെ അവർ പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിക്കുമെന്ന് ആരാധകർ ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നു. സൗഹൃദത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും, ഒപ്പം വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടവീര്യത്തിന്റെയും പുതിയൊരു വായനയാണ് ഈ മത്സരം ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്നത്.

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    TAGS:EnglandnorwayFootball NewsQuarter-finalerling haalandWorld Cup 2026Jude bellinghamFIFA World Cup 2026Bromance
    News Summary - The Ultimate 'Bromance' Showdown: Jude Bellingham and Erling Haaland Face Off in World Cup Quarter-Final
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