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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 7 July 2026 3:19 AM IST
    Updated On
    date_range 7 July 2026 3:19 AM IST

    പ്രതിരോധത്തിന്റെ സ്പാനിഷ് കോട്ട; ഈ ലോകകപ്പിൽ ഒരു ഗോൾ പോലും വഴങ്ങാത്ത ഏക ടീം

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    പ്രതിരോധത്തിന്റെ സ്പാനിഷ് കോട്ട; ഈ ലോകകപ്പിൽ ഒരു ഗോൾ പോലും വഴങ്ങാത്ത ഏക ടീം
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    ഡാളസ്: ഫുട്ബാളിൽ ആക്രമണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചു തരുമായിരിക്കാം, എന്നാൽ പ്രതിരോധമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിരീടങ്ങൾ നേടിത്തരുന്നത്. 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് സ്പെയിൻ മാർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, കാൽപന്ത് ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഫോർവേഡുകളുടെ മികവിനെ മാത്രമല്ല, അണുവിട തെറ്റാത്ത അവരുടെ പ്രതിരോധ കോട്ടയെക്കൂടിയാണ്. പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ പോർച്ചുഗലിനെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് വീഴ്ത്തി ലാ റോജ അവസാന എട്ടിലെത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു അപൂർവ്വ റെക്കോർഡ് കൂടി അവർക്കൊപ്പമുണ്ട്; ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇതുവരെ ഒരു ഗോൾ പോലും വഴങ്ങാത്ത ഏക ടീം!

    ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഇതാ പ്രീ ക്വാർട്ടറിലും തങ്ങളുടെ വല കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധത്തിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, ജാവോ ഫെലിക്സ്, ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന പോർച്ചുഗലിന്റെ അതിമാരകമായ മുന്നേറ്റ നിരയെയാണ് ഡാളസിലെ എ.ടി ആൻഡ് ടി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സ്പെയിൻ നിഷ്പ്രഭമാക്കിയത്. പലപ്പോഴും കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളുമായി പോർച്ചുഗൽ ഇരച്ചുകയറിയപ്പോഴൊക്കെയും അയ്‌മെറിക് ലാപ്പോർട്ടെയും യുവതാരം പൗ കുബാർസിയും നയിച്ച പ്രതിരോധ നിര പാറപോലെ ഉറച്ചുനിന്നു.

    പരിശീലകൻ ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യൂവൻ്റെയുടെ തന്ത്രപരമായ സമീപനമാണ് സ്പെയിനിന്റെ ഈ അജയ്യ കുതിപ്പിന് പിന്നിൽ. പന്തടക്കത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പഴയ 'ടിക്കി-ടാക്ക' ശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറി, എതിരാളികൾക്ക് ഒരവസരവും നൽകാതെ മധ്യനിരയിൽ വെച്ചുതന്നെ പന്ത് തിരിച്ചുപിടിക്കുന്ന പ്രെസ്സിങ് ഗെയിമാണ് സ്പെയിൻ ഈ ലോകകപ്പിൽ പുറത്തെടുക്കുന്നത്.

    പോർച്ചുഗലിനെതിരായ മത്സരത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ റൊണാൾഡോയുടെ ഷോട്ട് തടുത്തും, മുപ്പത്തിയാറാം മിനിറ്റിൽ ഫെലിക്സിന്റെ ശ്രമം ഇല്ലാതാക്കിയും ഗോൾകീപ്പർ ഉനായ് സിമോൺ തന്റെ ലോകോത്തര നിലവാരം ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളിയിച്ചു. പ്രതിരോധം പാളിയ അപൂർവ്വം നിമിഷങ്ങളിൽ നിർണ്ണായകമായ സേവുകളുമായി സിമോൺ രക്ഷകനായി അവതരിച്ചു. നുനോ മെൻഡസിന്റെ ഷോട്ട് ക്രോസ്സ് ബാറിലിടിച്ച് മടങ്ങിയപ്പോൾ ഭാഗ്യവും സ്പെയിനിനൊപ്പം നിന്നു.

    ലൂയിസ് അരഗോണസിന്റെയും വിസെന്റെ ഡെൽ ബോസ്കെയുടെയും സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സ്പാനിഷ് പടയുടെ മുന്നേറ്റം. അന്ന് 2010-ൽ ലോകകിരീടം ചൂടുമ്പോഴും നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഗോൾ പോലും വഴങ്ങാതെയാണ് സ്പെയിൻ ചരിത്രം കുറിച്ചത്. 16 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം, അതേ സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധക്കരുത്ത് വീണ്ടുമൊരു ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് ലാ റോജയെ നയിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ഡാളസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. അജയ്യമായ പ്രതിരോധവും മൂർച്ചയേറിയ ആക്രമണവുമായി മുന്നേറുന്ന ഈ സ്പാനിഷ് കോട്ട തകർക്കാൻ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

    സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഈ കരുത്തിന് പ്രധാന അടിത്തറയാകുന്നത് അവരുടെ മധ്യനിരയിലെ മാസ്മരികമായ പന്തടക്കമാണ്. പോർച്ചുഗലിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കളിയുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം സ്പാനിഷ് മധ്യനിര ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഫുട്ബാൾ ലോകം കണ്ടത്. പെഡ്രിയും ഡാനി ഓൽമോയും റോഡ്രിയും ചേർന്ന സഖ്യം പന്ത് തങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിൽ ഭദ്രമാക്കി വെച്ചപ്പോൾ, പോർച്ചുഗീസ് താരങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിസ്സഹായരായ കാഴ്ചക്കാരായി മാറി. അനാവശ്യമായ ധൃതി കാണിക്കാതെ, കൃത്യമായ ചെറു പാസുകളിലൂടെ അവർ കളിയുടെ ഗതിവേഗം പൂർണ്ണമായും തങ്ങളുടെ വരുതിയിലാക്കി.

    പന്തടക്കത്തിലെ ഈ സ്പാനിഷ് സൗന്ദര്യം കേവലം കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇമ്പം നൽകുന്നതിലുപരി, എതിരാളികളെ മാനസികമായി തളർത്തുക കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം പെനാൽറ്റി ബോക്സിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച്, മധ്യനിരയിലൂടെ ഒഴുകിപ്പരന്ന് എതിർ ഗോൾമുഖത്തേക്ക് നീങ്ങുന്ന സ്പാനിഷ് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തടയിടുക എന്നത് ലോകകപ്പിലെ വരും മത്സരങ്ങളിലും എതിരാളികൾക്ക് വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിക്കും. കളിയുടെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ പകരക്കാരായി ഇറങ്ങിയ ഫാബിയൻ റൂയിസും വിജയഗോൾ നേടിയ മിക്കെൽ മെറീനോയും ഇതേ ശൈലി തന്നെ പിന്തുടർന്നത് സ്പാനിഷ് ബെഞ്ചിന്റെ കരുത്തും തന്ത്രങ്ങളുടെ ആഴവും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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    TAGS:DefenceSpainUnai SimonPedriFIFA World Cup 2026Rodri
    News Summary - The Spanish Defensive Fortress: The Only Team Yet to Concede a Goal in the World Cup
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