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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 8:00 AM IST

    റെ​യ്ന​യു​ടെ ട്രി​വേ​ല; പരഗ്വേക്കെതിരെ യു.എസിന്റെ നാലാം ഗോളിന്റെ സവിശേഷതയെന്ത്?

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    റെ​യ്ന​യു​ടെ ട്രി​വേ​ല; പരഗ്വേക്കെതിരെ യു.എസിന്റെ നാലാം ഗോളിന്റെ സവിശേഷതയെന്ത്?
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    പ​രഗ്വേ​ക്കെ​തി​രെ പു​റം​കാ​ൽ കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഷോ​ട്ടി​ലൂ​ടെ യു.​എ​സി​ന്റെ ജി​യോ​വാ​നി റെ​യ്ന ഗോ​ൾ നേ​ടു​ന്ന​തു ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ ഈ ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു താ​ര​ത്തെ പെ​ട്ടെ​ന്നോ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടാ​വും- ക്രൊ​യേ​ഷ്യ​ൻ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ലൂ​ക്ക മോ​ഡ്രി​ച്ചി​നെ! രാ​ജ്യ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി​യും റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡി​നും വേ​ണ്ടി​യും ക​ളി​ക്കു​മ്പോ​ഴും മോ​ഡ്രി​ച്ചി​ന്റെ സ്ഥി​രം വേ​ല​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ട്രി​വേ​ല എ​ന്നു പേ​രു​ള്ള ഈ ​പു​റം​കാ​ൽ ഷോ​ട്ടു കൊ​ണ്ടു​ള്ള പാ​സു​ക​ൾ. മോ​ഡ്രി​ച്ചി​ന്റെ ട്രി​വേ​ല​ക​ളി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​മാ​ണ് പി​ള​രാ​റു​ള്ള​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​രു​പ​ത്തി​മൂ​ന്നു​കാ​ര​ൻ റെ​യ്ന​യു​ടെ ട്രി​വേ​ല​യി​ൽ പാ​ര​ഗ്വേ​യു​ടെ വ​ല ത​ന്നെ കു​ലു​ങ്ങി​പ്പോ​യി.

    പോ​ർ​ചു​ഗീ​സ് ഭാ​ഷ​യി​ൽ മൂ​ന്നു വി​ര​ലു​ക​ൾ എ​ന്ന​ർ​ഥ​മു​ള്ള വാ​ക്കി​ൽ നി​ന്നു രൂ​പം കൊ​ണ്ട ട്രി​വേ​ല​യു​ടെ ആ​ധു​നി​ക​കാ​ല​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ചാ​ര​ക​ൻ പ​ക്ഷേ മോ​ഡ്രി​ച്ചു​മ​ല്ല. പോ​ർ​ചു​ഗീ​സ് വി​ങ്ങ​ർ റി​ക്കാ​ർ​ഡോ ക്വാ​രെ​സ്മ​യാ​ണ​ത്. കി​ങ് ഓ​ഫ് ട്രി​വേ​ല എ​ന്നാ​ണ് ക്വാ​രെ​സ്മ അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​തു ത​ന്നെ. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ക്വാ​രെ​സ്മ​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഗോ​ൾ ത​ന്നെ ഒ​ന്നാ​ന്ത​രം ട്രി​വേ​ല​യി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. 2008 യൂ​റോ യോ​ഗ്യ​താ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ബോ​ക്സി​ന്റെ വ​ല​തു പാ​ർ​ശ്വ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ​യു​ടെ പാ​സ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച് വ​ലം​കാ​ലി​ന്റെ പു​റം​ഭാ​ഗം കൊ​ണ്ട് ക്വാ​രെ​സ്മ പാ​യി​ച്ച ഷോ​ട്ട് ഗോ​ളി​ലേ​ക്കു വ​ള​ഞ്ഞു ക​യ​റി. മ​റ്റു ക​ളി​ക്കാ​ർ ട്രി​വേ​ല എ​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലു​മാ​ണ് പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ക്വാ​രെ​സ്മ​യു​ടെ ബൂ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു പാ​ഞ്ഞ മി​ക്ക ഷോ​ട്ടു​ക​ളി​ലും ട്രി​വേ​ല മു​ദ്ര​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ ലോ​ക​ക​പ്പ് ടീ​മി​ലു​ള്ള ജോ​വാ കാ​ൻ​സ​ലോ​യാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് ഈ ​പൈ​തൃ​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത്.

    ഒ​രു ഡ്രി​ബി​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​രെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കാ​നും പ​ന്തി​നെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ ഗോ​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നും ട്രി​വേ​ല കൊ​ണ്ട് സാ​ധി​ക്കും. ഫ്രീ​കി​ക്കു​ക​ളി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യി സം​ഭ​വി​ക്കാ​റു​ള്ള മാ​ഗ്ന​സ് പ്ര​ഭാ​വം ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യും സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​റ​ങ്ങി​ത്തി​രി​യു​ന്ന​തി​ന്റെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ൽ പ​ന്തി​ന്റെ ദി​ശ ത​ന്നെ നേ​ർ​രേ​ഖ​യി​ൽ നി​ന്ന് തെ​റ്റും. എ​ന്നാ​ൽ, മി​ക​ച്ച ബോ​ഡി ബാ​ല​ൻ​സും ബാ​ൾ ക​ൺ​ട്രോ​ളും ട്രി​വേ​ല ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി പ്ര​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. അ​തു കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ ട്രി​വേ​ല മ​റ്റൊ​രു പേ​രി​ലാ​ണ് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്- നാ​സ പാ​സ്! അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ നാ​സ ഒ​രു റോ​ക്ക​റ്റ് വി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള കൃ​ത്യ​ത​യും സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യും ട്രി​വേ​ല​ക്ക് വേ​ണ​മെ​ന്നു ചു​രു​ക്കം.

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    TAGS:goalUSAFIFA World Cup 2026
    News Summary - The Art of Trivela: Gio Reyna's Stunning Goal Echoes Modric and Quaresma's Legacy
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