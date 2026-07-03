അൽജീരിയയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ

അൽജീരിയയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പ്രീക്വാർട്ടറിൽtext_fields
വാൻകൂവർ: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ആവേശം നിറഞ്ഞ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തിൽ അൽജീരിയയെ അനായാസം മറികടന്ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചു. വാൻകൂവറിലെ ബിസി പ്ലേസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് സ്വിസ് പട ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ അൽജീരിയയെ വീഴ്ത്തിയത്. ബ്രീൽ എംബോളോ, ഡാൻ എൻഡോയേ എന്നിവരാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനായി ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. റൗണ്ട് ഓഫ് 16-ൽ കൊളംബിയ അല്ലെങ്കിൽ ഘാന ടീമുകളിലൊന്നാകും സ്വിസ് പടയുടെ എതിരാളികൾ.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ കൃത്യമായ ആധിപത്യം പുലർത്താൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് സാധിച്ചു. കളിയിലെ പതിനൊന്നാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ സ്വിസ് ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന നിമിഷമെത്തി. മധ്യനിരയിൽ നിന്ന് റൂബൻ വർഗാസ് നൽകിയ പാസുമായി അൽജീരിയൻ പ്രതിരോധത്തെ വെട്ടിച്ച് ബോക്സിലേക്ക് കുതിച്ചുകയറിയ ജോഹാൻ മാൻസാംബിയുടെ തകർപ്പൻ മുന്നേറ്റമാണ് ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. ബൈലൈനിൽ നിന്ന് മാൻസാംബി നൽകിയ കൃത്യമായ സ്ക്വയർ പാസ്, ആറുവാര ബോക്സിൽ ഒഴിഞ്ഞുനിന്ന ബ്രീൽ എംബോളോ അനായാസം വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു (1-0). ആദ്യ പകുതിയിൽ മഹ്റസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അൽജീരിയൻ പട ചില മികച്ച നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും സ്വിസ് ഗോളി ഗ്രെഗർ കോബെലിനെ കാര്യമായി പരീക്ഷിക്കാൻ അവർക്കായില്ല.
രണ്ടാം പകുതി ആരംഭിച്ച് തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റിൽ തന്നെ അൽജീരിയൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് തങ്ങളുടെ ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി. വലതുവിങ്ങിൽ നിന്ന് ഡെനിസ് സക്കറിയ നൽകിയ ക്രോസ് കൃത്യമായി ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിൽ അൽജീരിയൻ പ്രതിരോധം പരാജയപ്പെട്ടു. ബോക്സിനുള്ളിൽ പന്ത് ലഭിച്ച ഡാൻ എൻഡോയേ തകർപ്പൻ ഫിനിഷിംഗിലൂടെ പന്ത് വലയുടെ താഴത്തെ ഇടത് കോണിലേക്ക് അടിച്ചുകയറ്റുകയായിരുന്നു (2-0).
രണ്ട് ഗോളിന് പിന്നിലായതോടെ അൽജീരിയൻ ക്യാമ്പിൽ നിരാശ പടർന്നു. പകരക്കാരായി ഇറങ്ങിയ ഹജ്ജ് മൂസയും ബൂദാവിയും ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഗ്രാനിറ്റ് ഷാക്കയും മാനുവൽ അകാഞ്ചിയും നയിച്ച സ്വിസ് പ്രതിരോധം കോട്ടപോലെ ഉറച്ചുനിന്നു. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ഫാബിയൻ റീഡറിലൂടെ ലീഡ് മൂന്നാക്കി ഉയർത്താൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് സുവർണ്ണാവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും അൽജീരിയൻ ഗോൾകീപ്പർ സിദാൻ രക്ഷകനായി.
ക്ലിനിക്കൽ പ്രകടനത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ഫോം നിലനിർത്തിയ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അർഹിച്ച വിജയത്തോടെയാണ് പ്രീക്വാർട്ടർ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കിയത്.
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