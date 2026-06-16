ലുക്കാക്കുവിന്റെ സൂപ്പർ സബ് എൻട്രി; ഈജിപ്തിനെതിരെ ബെൽജിയത്തിന് നാടകീയ രക്ഷപെടൽ

ലുക്കാക്കുവിന്റെ സൂപ്പർ സബ് എൻട്രി; ഈജിപ്തിനെതിരെ ബെൽജിയത്തിന് നാടകീയ രക്ഷപെടൽtext_fields
സീയാറ്റിൽ: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൂപ്പ് ജി-യിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തോൽവിയുടെ വക്കിൽ നിന്ന് പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ റൊമേലു ലുക്കാക്കുവിന്റെ തന്ത്രപരമായ ഇടപെടലിൽ ബെൽജിയത്തിന് രക്ഷ. സീയാറ്റിലിലെ ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ ഈജിപ്തിനെതിരെ 1-1 എന്ന നിലയിൽ ബെൽജിയം സമനില പിടിച്ചു. വമ്പൻമാരായ ബെൽജിയത്തെ വിറപ്പിച്ച ഈജിപ്ത്, ഇമാ അഷൂറിന്റെ തകർപ്പൻ ഗോളിലൂടെ മത്സരത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും ലീഡ് നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് മുതൽ ഒരു മത്സരത്തിൽ പോലും തോൽവി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഈജിപ്ത്, ഉജ്ജ്വലമായ ഫോമിലാണ് കളത്തിലിറങ്ങിയത്. 19-ാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റി ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്നും ഇമാ അഷൂർ തൊടുത്തുവിട്ട മിന്നൽപ്പിണർ പോലുള്ള ഷോട്ട് ബെൽജിയൻ ഗോൾകീപ്പറെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി വലയിൽ പതിച്ചപ്പോൾ കാണികൾ അമ്പരന്നു. മുഹമ്മദ് സലാഹിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒമർ മാർമോഷ്, മുസ്തഫ സിക്കോ എന്നിവർ ചേർന്ന് ബെൽജിയൻ പ്രതിരോധത്തെ പലതവണ പരീക്ഷിച്ചു. മറുഭാഗത്ത്, ലോകഫുട്ബോളിലെ കരുത്തരായ ബെൽജിയത്തിന് ആദ്യ 45 മിനിറ്റിൽ പന്തുപാസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പോലും താളം കണ്ടെത്താനായില്ല. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരു ഷോട്ട് പോലും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പായിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് അവരുടെ ദയനീയ പ്രകടനത്തിന് തെളിവായി.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ആക്രമണോത്സുകമായ തന്ത്രങ്ങളുമായാണ് ബെൽജിയം ഇറങ്ങിയത്. കെവിൻ ഡി ബ്രുയിൻ എടുത്ത ഒരു കിടിലൻ ഫ്രീ-കിക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പോസ്റ്റിൽ തട്ടി മടങ്ങിയത് ബെൽജിയത്തിന്റെ ദൗർഭാഗ്യമായി. ഒടുവിൽ, പരിശീലകന്റെ നിർണ്ണായക തീരുമാനമെന്നോണം റൊമേലു ലുക്കാക്കു കളത്തിലിറങ്ങി. ലുക്കാക്കു ഇറങ്ങി സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കളി മാറി. തോമസ് മ്യൂനിയർ നൽകിയ താഴ്ന്ന ക്രോസ് ലുക്കാക്കു ഗോൾപോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിക്കവേ, തടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഈജിപ്ഷ്യൻ താരം മുഹമ്മദ് ഹാനിയുടെ കാലിൽ തട്ടി പന്ത് സ്വന്തം വലയിൽ കയറുകയായിരുന്നു.
മത്സരത്തിന്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ലുക്കാക്കുവിന് വിജയം സമ്മാനിക്കാവുന്ന ഒരു സുവർണ്ണാവസരം കൂടി ലഭിച്ചെങ്കിലും, പരിക്കിന്റെ അവശതയിലായിരുന്ന ആ താരം ഒരു ഹെഡ്ഡറിലൂടെ അത് പാഴാക്കി. എങ്കിലും, തോൽവി മുന്നിൽ കണ്ടിരുന്ന ബെൽജിയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സമനില ഒരു വലിയ ആശ്വാസമാണ്.
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