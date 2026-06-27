മുൻ ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് കണ്ണീർമടക്കം; സ്പാനിഷ് കരുത്തിന് മുന്നിൽ തകർന്ന് ഉറുഗ്വായുടെ ലോകകപ്പ് മോഹങ്ങൾ

മുൻ ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് കണ്ണീർമടക്കം; സ്പാനിഷ് കരുത്തിന് മുന്നിൽ തകർന്ന് ഉറുഗ്വായുടെ ലോകകപ്പ് മോഹങ്ങൾtext_fields
ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഉറുഗ്വെയ്ക്ക് കണ്ണീർമടക്കം. ഗ്വാഡലഹാര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ജീവൻമരണ പോരാട്ടത്തിൽ ഉറുഗ്വെയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തി സ്പെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി പ്രീക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചു. 42-ാം മിനിറ്റിൽ അലക്സ് ബെയ്നയാണ് സ്പെയിനിന്റെ വിജയഗോൾ നേടിയത്. ഈ തോൽവിയോടെ ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി ഉറുഗ്വായ് ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. ഇതേ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കേപ് വെർഡെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ലേക്ക് യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്തു.
അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ സമനിലയെങ്കിലും നിർബന്ധമായിരുന്ന ഉറുഗ്വായ് തുടക്കം മുതൽ മികച്ച പോരാട്ടമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഹൈ പ്രസ്സിങ് ഗെയിമിലൂടെ സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധത്തെ അവർ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. എന്നാൽ 42-ാം മിനിറ്റിൽ ഉറുഗ്വായ് പ്രതിരോധത്തിനും ഗോൾകീപ്പർ ഫെർണാണ്ടോ മുസ്ലേരയ്ക്കും പറ്റിയ പിഴവ് അവർക്ക് വിനയായി. വലതുവിങ്ങിലൂടെ മുന്നേറിയ ലമീൻ യമാൽ വഴി വന്ന പന്ത് മാർക്കസ് ലോറന്റെ ബോക്സിലേക്ക് നൽകി. ഈ സമയം ഉറുഗ്വായ് പ്രതിരോധനിര മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്ന അലക്സ് ബെയ്ന പന്ത് സ്വീകരിച്ച് പോസ്റ്റിലേക്ക് നിറയൊഴിച്ചു. മുസ്ലേരയ്ക്ക് അനായാസം തടയാമായിരുന്ന പന്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിൽ തട്ടി വലയിൽ കയറുകയായിരുന്നു (1-0).
രണ്ടാം പകുതിയിൽ സമനില ഗോളിനായി ഉറുഗ്വായ് കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഉനായ് സിമണിന്റെ കാവലിലുള്ള സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധം വഴങ്ങിയില്ല. പരിക്കേറ്റ മാനുവൽ ഉഗാർട്ടെയെ പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നതും ഉറുഗ്വായ്യ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. മറുവശത്ത് സ്പെയിനും ലീഡ് ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. 86-ാം മിനിറ്റിൽ സ്പാനിഷ് താരം ഫെറാൻ ടോറസിന്റെ തകർപ്പൻ ഷോട്ട് ക്രോസ് ബാറിൽ തട്ടി മടങ്ങി.
തോൽവി ഉറപ്പായതിന്റെ നിരാശയിൽ, മത്സരത്തിന്റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ (90+5') ഉറുഗ്വെയുടെ അഗസ്റ്റിൻ കനോബിയോ സ്പാനിഷ് താരം കുബാർസിയെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് നേരിട്ട് ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ട് പുറത്താവുകയും ചെയ്തു. ഉറുഗ്വെയുടെ ലോകകപ്പ് ദുരന്തത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപമായിരുന്നു ആ നിമിഷം.
ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും (കേപ് വെർഡെ, സൗദി അറേബ്യ) സമനില വഴങ്ങിയതാണ് ഉറുഗ്വെയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. ഇതോടെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ലോകകപ്പിലാണ് ഉറുഗ്വെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുറത്താകുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളായ സ്പെയിൻ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ഗ്രൂപ്പ് ജെ-യിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരെ നേരിടും.
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