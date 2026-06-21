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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 11:56 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 11:56 PM IST

    അറ്റ്ലാന്റയിൽ ലാ റോഹ; സൗദിക്കെതിരെ സ്പെയിനിന്‍റെ ഗോളടിമേളം

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    വിജയം ഏകപക്ഷീയമായ നാല് ഗോളുകൾക്ക്
    അറ്റ്ലാന്റയിൽ ലാ റോഹ; സൗദിക്കെതിരെ സ്പെയിനിന്‍റെ ഗോളടിമേളം
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    അറ്റ്ലാന്റ: ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയെ എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് സ്‌പെയിൻ തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. അറ്റ്ലാന്റയിലെ മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ തുടക്കം മുതൽക്കേ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻമാർ സൗദി പ്രതിരോധത്തെ നിലംപരിശാക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്.

    ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കേപ് വെർഡെയോട് ഗോൾരഹിത സമനില വഴങ്ങിയതിന്റെ ക്ഷീണം തീർത്താണ് സ്‌പെയിൻ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. മത്സരത്തിന്റെ പത്താം മിനിറ്റിൽ തന്നെ കൗമാരതാരം ലമീൻ യമാൽ സ്‌പെയിനിന്റെ ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. മികേൽ ഒയാർസബാൽ നൽകിയ ക്രോസ് കൃത്യമായി വലയിലെത്തിച്ച യമാൽ തന്റെ ലോകകപ്പ് കരിയറിലെ കന്നി ഗോൾ കുറിച്ചു. പിന്നീട് ഇരുപത്തിയൊന്നാം മിനിറ്റിലും ഇരുപത്തിനാലാം മിനിറ്റിലും ഗോളുകൾ നേടി മികേൽ ഒയാർസബാൽ സ്‌പെയിനിന്റെ ലീഡ് മൂന്നായി ഉയർത്തി.

    ഇരുപത്തിയൊന്നാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച കോർണർ കിക്കിൽ നിന്നായിരുന്നു രണ്ടാം ഗോൾ. ഡാനി ഓൾമോ എടുത്ത കിക്ക് സൗദി ബോക്സിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി. പന്ത് സ്വീകരിച്ച എയ്മറിക് ലപോർട്ടെ നൽകിയ അവസരം ഒയാർസബാൽ ഗോളാക്കി മാറ്റി. രണ്ടാം ഗോളിന്‍റെ ആഘാതം മാറുന്നതിന് മുൻപേ ഇരുപത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ ഒയാർസബാൽ വീണ്ടും സൗദി വല ചലിപ്പിച്ചു. മാർക്ക് കുക്കുറെല്ലയുടെ പാസ് സ്വീകരിച്ച് ഡാനി ഓൾമോ നൽകിയ അവസരം ഒയാർസബാൽ കൃത്യമായി വലയിലാക്കി.

    രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ (49-ാം മിനിറ്റ്) സൗദി ഡിഫൻഡർ ഹസ്സൻ അൽ തംബക്തിയുടെ കാലിൽ തട്ടി സ്വന്തം വലയിലായ പന്ത് സ്‌പെയിനിന്റെ സ്കോർ പട്ടികയിൽ നാലാമതായി ചേർക്കപ്പെട്ടു. അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ഫെറാൻ ടോറസ് ഒരു ഗോൾ കൂടി നേടിയെങ്കിലും വാർ (പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അത് ഓഫ്‌സൈഡാണെന്ന് വിധിച്ചു.

    സൗദി ഗോൾ കീപ്പർ മുഹമ്മദ് അൽ ഒവൈസിന്റെ മികച്ച സേവുകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സ്കോർബോർഡ് ഇതിലും വലിയ നാണക്കേടിലേക്ക് നീങ്ങിയേനെ. നിരവധി മികച്ച അവസരങ്ങളാണ് ഒവൈസ് തട്ടിയകറ്റിയത്. മറുഭാഗത്ത്, സൗദിയുടെ ഏക ശ്രദ്ധേയമായ മുന്നേറ്റം അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ അബ്ദുല്ല അൽ ഹംദാൻ നടത്തിയ ഷോട്ട് മാത്രമായിരുന്നു, എന്നാൽ സ്പാനിഷ് ഗോളി ഉനൈ സിമോൺ അത് അനായാസം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി. ഈ വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിൽ സ്‌പെയിൻ തങ്ങളുടെ നോക്കൗട്ട് സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ സജീവമാക്കി.

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    TAGS:AtlantaSpainSaudi ArabiaWorld Cup 2026Lamine YamalFIFA World Cup 2026
    News Summary - Spain Demolishes Saudi Arabia: La Roja Secures Commanding 4-0 Victory in World Cup 2026
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