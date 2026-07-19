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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 19 July 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 19 July 2026 7:00 AM IST

    സ്പെയിൻ വളരെ ശക്തരായ എതിരാളികളാണ് -ലയണൽ സ്കലോണി

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    https://www.madhyamam.com/tags/Lionel-Scaloni
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    ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യുന്റെക്ക് എന്നെ വ്യക്തിപരമായി അറിയാമെങ്കിലും ഫുട്ബാളിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല. യൂറോ കപ്പും നേഷൻസ് ലീഗും നേടിയ സ്പെയിൻ വളരെ ശക്തരായ എതിരാളികളാണ്. മുമ്പ് ഫൈനൽ കളിച്ച പരിചയസമ്പത്തുകൊണ്ട് മാത്രം അർജന്റീനക്ക് പ്രത്യേക മേൽക്കൈ ഒന്നും ലഭിക്കില്ല.

    മെസ്സിയുടെ കരിയറിലെ ബാക്കിയുള്ള ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം. ഫലം എന്തായാലും, തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ എത്തിനിൽക്കുന്ന ഈ യാത്ര തന്നെ അവിശ്വസനീയമാണ്. സ്പെയിനിന് ഞങ്ങളേക്കാൾ 24 മണിക്കൂർ അധിക വിശ്രമം ലഭിച്ചു. ന്യൂയോർക്കിലെ കടുത്ത ചൂടിൽ പരിശീലനം നടത്തേണ്ടിവന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി

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    TAGS:footballFIFA World CupLionel ScaloniSpain
    News Summary - Spain are very strong opponents - Lionel Scaloni
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