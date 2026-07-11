അടിക്ക് തിരിച്ചടി; സ്പെയിൻ–ബെൽജിയം ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടം ഇടവേളയിൽ ഓരോ ഗോളടിച്ച് സമനിലയിൽ

അടിക്ക് തിരിച്ചടി; സ്പെയിൻ–ബെൽജിയം ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടം ഇടവേളയിൽ ഓരോ ഗോളടിച്ച് സമനിലയിൽtext_fields
ലോസ് ആഞ്ചലസ് : ലോകകപ്പിലെ രണ്ടാം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ സ്പെയിനും ബെൽജിയവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ആദ്യ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ ആവേശകരമായ സമനിലയിൽ (1-1). ഗോൾ വഴങ്ങാത്ത പത്താം മത്സരമെന്ന ചരിത്ര നേട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങിയ സ്പെയിന്റെ പ്രതിരോധം തകർത്താണ് ബെൽജിയം തിരിച്ചടിച്ചത്.
മത്സരത്തിന്റെ 30-ാം മിനിറ്റിൽ ഫാബിയൻ റൂയിസിലൂടെയാണ് സ്പെയിൻ ലീഡ് എടുത്തത്. പെഡ്രോ പോറോയും ലാമിൻ യമാലും ചേർന്ന് മെനഞ്ഞെടുത്ത തകർപ്പൻ മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ ഡാനി ഓൽമോ തൊടുത്ത ഷോട്ട് ബെൽജിയം ഗോളി തിബോ കോർട്ടുവ തടുത്തെങ്കിലും, റീബൗണ്ട് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് റൂയിസ് 'ലാ റോജ'യ്ക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകി.
എന്നാൽ 41-ാം മിനിറ്റിൽ ബെൽജിയം മറുപടി നൽകി. തിമോത്തി കാസ്റ്റാഗ്ന നൽകിയ ക്രോസ് കെവിൻ ഡി ബ്രൂയിൻ കൃത്യമായി ചാർൾസ് ഡി കെറ്റലെയർക്ക് എത്തിച്ചു. സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധ താരം പൗ കുബാർസിയെ ഉയർന്നുചാടി മറികടന്ന ഡി കെറ്റലെയറുടെ തകർപ്പൻ ഹെഡർ ഗോൾവല കുലുക്കി. ഇതോടെ, ലോകകപ്പിൽ തുടർച്ചയായി ആറു മത്സരങ്ങളിൽ വഴങ്ങാത്ത സ്പെയിനിന്റെ ചരിത്രപരമായ ക്ലീൻഷീറ്റ് റെക്കോർഡിന് വിരാമമായി.
മത്സരം തുടങ്ങിയതു മുതൽ ഇരു ടീമുകളും ആക്രമണോത്സുകമായ ഫുട്ബോൾ ആണ് പുറത്തെടുത്തത്. എന്നാൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പന്തെത്തിക്കാൻ അരമണിക്കൂർനേരം സ്പെയിനിന് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. 20-ാം മിനിറ്റിൽ ബെൽജിയം താരം ഡി കെറ്റലെയറുടെ ഷോട്ട് മാർക്ക് കുക്കുറേല്ല കൃത്യസമയത്ത് തടഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മത്സരം നേരത്തെ തന്നെ ബെൽജിയത്തിന് അനുകൂലമായി മാറിയേനെ. 30-ാം മിനിറ്റിൽ ലമീൻ യമാലിന്റെ മനോഹരമായൊരു ഷോട്ട് പോസ്റ്റിന് തൊട്ടരികിലൂടെ പുറത്തുപോയതും സ്പെയിനിന് തിരിച്ചടിയായി.
യു.എസ്.എയ്ക്കെതിരായ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 4–1ന് തകർപ്പൻ ജയം നേടിയെത്തിയ ആത്മവിശ്വാസം ബെൽജിയത്തിന്റെ കളിയിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. അവസാന നിമിഷം യുറി ടൈലെമാൻസിന് പരിക്കേറ്റത് ബെൽജിയത്തിന് തിരിച്ചടിയായെങ്കിലും പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഹാൻസ് വനകെൻ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്.
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