ലോകകപ്പ് വേദിയിലെ ഇന്ത്യൻ കരുത്ത്; ന്യൂസിലൻഡിന്റെ മധ്യനിരയിലെ കുന്തമുനയായി സർപ്രീത് സിംഗ്

ലോകകപ്പ് വേദിയിലെ ഇന്ത്യൻ കരുത്ത്; ന്യൂസിലൻഡിന്റെ മധ്യനിരയിലെ കുന്തമുനയായി സർപ്രീത് സിംഗ്text_fields
ലോസ് ആഞ്ചലസ്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ 2026-ൽ ചരിത്രപരമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ ന്യൂസിലാൻഡ് ടീമിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ സർപ്രീത് സിംഗ് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുന്നു. ഇറാനെതിരായ ലോകകപ്പ് ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇലവനിൽ ഇടംപിടിച്ച സർപ്രീത്, മധ്യനിരയിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിലൂടെ ഇതിനകം തന്നെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ മനംകവർന്നു കഴിഞ്ഞു.
പഞ്ചാബിന്റെ വേരുകൾ, ഓക്ക്ലൻഡിന്റെ ആവേശം
ന്യൂസിലൻഡിലെ ഓക്ക്ലൻഡിലാണ് സർപ്രീത് ജനിച്ചുവളർന്നത്. പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധർ സ്വദേശികളായ മാതാപിതാക്കളുടെ മകനായ സർപ്രീത്, വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഫുട്ബോളിനോട് അതിയായ കമ്പം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിന്റൺ റൂഫർ സോക്കർ അക്കാദമിയിൽ ഫുട്ബോളിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിച്ച സർപ്രീത്, പിന്നീട് വെല്ലിംഗ്ടൺ ഫീനിക്സിന്റെ വികസന പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളിലേക്ക് കടന്നുവന്നത്.
ബയേൺ മ്യൂണിക്കിൽ നിന്ന് ലോകകപ്പിലേക്ക്
യുവതാരങ്ങൾക്കായി നടന്ന ഫിഫ അണ്ടർ-20 ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് സർപ്രീത് സിംഗിനെ യൂറോപ്യൻ സ്കൗട്ടുകളുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കിയത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി 2019-ൽ ജർമ്മൻ വമ്പൻമാരായ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിൽ താരം ഒപ്പുവെച്ചു. ഒരു ന്യൂസിലാൻഡ് താരം ബയേൺ മ്യൂണിക്കിൽ എത്തുന്നത് അക്കാലത്ത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. എന്നാൽ, കടുത്ത പരിക്കുകൾ താരത്തിന്റെ യൂറോപ്യൻ യാത്രയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. പരിക്കിനെ അതിജീവിച്ച് കരുത്തോടെ തിരിച്ചെത്തിയ സർപ്രീത്, ഇപ്പോൾ വെല്ലിംഗ്ടൺ ഫീനിക്സിലൂടെ തന്റെ കരിയർ തിരികെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തന്റെ കൃത്യമായ പാസിംഗും ഗോൾ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവുമാണ് സർപ്രീതിനെ ന്യൂസിലാൻഡ് ടീമിലെ വിട്ടൊഴിയാത്ത സാന്നിധ്യമാക്കുന്നത്. 2010-ന് ശേഷം ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് വേദിയിലെത്തിയ ന്യൂസിലാൻഡിന്, സർപ്രീത് സിംഗിനെപ്പോലൊരു പ്രതിഭാധനനായ താരം മധ്യനിരയിലുള്ളത് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. തന്റെ കളിമികവ് കൊണ്ട് ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ ശ്രദ്ധ നേടാനും, ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമാകാനും സർപ്രീത് സിംഗിന് ഈ ലോകകപ്പ് വേദിയൊരുക്കുമെന്നുറപ്പാണ്.
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