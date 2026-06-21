അഴിഞ്ഞാടി സാമുറായ് ബ്ലൂസ്; എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്ക് തുനീഷ്യയെ തച്ചുടച്ച് ജപ്പാൻ

അഴിഞ്ഞാടി സാമുറായ് ബ്ലൂസ്; എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്ക് തുനീഷ്യയെ തച്ചുടച്ച് ജപ്പാൻtext_fields
ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബാൾ ചരിത്രത്തിലെ ആയിരമത്തെ മത്സരമെന്ന ചരിത്രനേട്ടവുമായി ഇറങ്ങിയ പോരാട്ടത്തിൽ തുനീഷ്യക്കെതിരെ ജപ്പാന് ആധികാരിക ജയം. ഗ്രൂപ്പ് എഫിലെ നിർണായക പോരാട്ടത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് ഏഷ്യൻ കരുത്തരായ ജപ്പാൻ തുനീഷ്യയെ തകർത്തെറിഞ്ഞത്.
ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയ അയാസെ ഉവേദയാണ് (31', 83') ജപ്പാന്റെ വിജയശിൽപി. ഡെയ്ച്ചി കമഡ (4'), ജുന്യ ഇറ്റോ (68') എന്നിവരും ബ്ലൂ സമുറായികൾക്കായി വലകുലുക്കി. മത്സരം ആരംഭിച്ച് നാലാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ജപ്പാൻ ആദ്യ വെടിപൊട്ടിച്ചു. കെയ്റ്റോ നകാമുറയുടെ മികച്ചൊരു പാസിൽ നിന്ന് ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഫിനിഷിലൂടെ ഡെയ്ചി കമഡയാണ് ജപ്പാനെ മുന്നിലെത്തിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഗോൾ വഴങ്ങിയതോടെ തുനീഷ്യ പൂർണ്ണമായും പ്രതിരോധത്തിലായി.
ലീഡ് നേടിയതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച ജപ്പാൻ മുപ്പത്തിയൊന്നാം മിനിറ്റിൽ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. കോ ഇറ്റാകൂറ ഒരുക്കിയ മികച്ചൊരു പ്രത്യാക്രമണത്തിനൊടുവിൽ അയാസെ ഉവേദയാണ് ജപ്പാന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ നേടിയത്. ഹാനിബാൾ മജ്ബ്രിയിലൂടെ ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ തുനീഷ്യ നടത്തിയെങ്കിലും ആദ്യ പകുതി ജപ്പാന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ മികച്ചൊരു തിരിച്ചുവരവ് ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങിയ തുനീഷ്യൻ നിരയെ കൂടുതൽ നിരാശരാക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് ജപ്പാൻ പുറത്തെടുത്തത്.
നിരന്തരമുള്ള ജാപ്പനീസ് മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുനീഷ്യൻ പ്രതിരോധം പലപ്പോഴും കാഴ്ചക്കാരായി. 68-ാം മിനിറ്റിൽ അയാസെ ഉവേദ നൽകിയ ത്രൂബോൾ മനോഹരമായൊരു ഷോട്ടിലൂടെ ജുന്യ ഇറ്റോ തുനീഷ്യൻ വലയിലാക്കിയതോടെ ജപ്പാന്റെ ലീഡ് മൂന്നായി. തുടർന്നും പന്തടക്കത്തിലും ആക്രമണത്തിലും ആധിപത്യം തുടർന്ന ജപ്പാൻ 83-ാം മിനിറ്റിൽ തങ്ങളുടെ ഗോൾപട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി. കായ്ഷു സാനോ ബോക്സിലേക്ക് നൽകിയ മികച്ചൊരു ക്രോസ് ഒരു തകർപ്പൻ ഹെഡറിലൂടെ വലയിലെത്തിച്ച് അയാസെ ഉവേദ മത്സരത്തിലെ തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും ജപ്പാന്റെ നാലാം ഗോളും സ്വന്തമാക്കി.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ നെതർലാൻഡ്സിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി സമനില (2-2) പിടിച്ചെടുത്തതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ജപ്പാന് ഈ ആധികാരിക വിജയം ടൂർണമെന്റിലെ നോക്കൗട്ട് സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ സജീവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
മറുവശത്ത്, തങ്ങളുടെ ആദ്യ കളിയിൽ സ്വീഡനോട് ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് (5-1) കനത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയ തുനീഷ്യയ്ക്ക് ഈ പരാജയത്തോടെ ലോകകപ്പിൽ നിന്നുള്ള പുറത്താകൽ ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായി. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി ഒമ്പത് ഗോളുകളാണ് തുനീഷ്യൻ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇതിനോടകം ഇരച്ചുകയറിയത്.
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