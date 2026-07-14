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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 14 July 2026 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 14 July 2026 10:24 AM IST

    മെസ്സിയെ തടയാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനാവുമോ? റൂണിയുടെയും റിച്ചാർഡ്സിന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

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    മെസ്സിയെ തടയാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനാവുമോ? റൂണിയുടെയും റിച്ചാർഡ്സിന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
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    ലണ്ടൻ : ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ അർജന്റീനയും ഇംഗ്ലണ്ടും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ലയണൽ മെസ്സി എന്ന മാന്ത്രികനെ ഇംഗ്ലണ്ട് എങ്ങനെ നേരിടും എന്നതിലേക്കാണ്. മെസ്സിയെ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുൻ ഇംഗ്ലീഷ് താരങ്ങളായ വെയ്‌ൻ റൂണിയും മൈക്ക റിച്ചാർഡ്സും പറയുന്ന നിർദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്.

    മെസ്സിയുടെ പ്രതിരോധശേഷിയിലുള്ള കുറവാണ് അർജന്റീനയുടെ പ്രധാന ബലഹീനതയെന്നും അത് ഇംഗ്ലണ്ട് മുതലെടുക്കണമെന്നുമാണ് വെയ്‌ൻ റൂണി ബിബിസി സ്‌പോർട്ടിനോട് പറഞ്ഞത്. "മെസ്സി പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് ഓടി വരാറില്ല. എന്നാൽ, ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമിനെപ്പോലെ നിർണ്ണായകമായ നിമിഷങ്ങളിൽ മാജിക് കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. കളിയിലെ നിർണ്ണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിടുക്ക് അത്ഭുതകരമാണ്. മെസ്സിയെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ടീമംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കൃത്യമായ ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്," റൂണി വ്യക്തമാക്കി.

    മെസ്സിയെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നത് അസാധ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പന്തില്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും കൃത്യമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ മിടുക്കനാണെന്നും മൈക്ക റിച്ചാർഡ്സ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. "അദ്ദേഹം ഓടാറില്ലെങ്കിലും, പന്തില്ലാത്ത സമയത്ത് കൃത്യമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റുമാണ് അർജന്റീന കളിക്കുന്നത്. മികച്ച സാങ്കേതിക തികവുള്ള താരം മാത്രമല്ല, മികച്ച വ്യക്തിത്വവും ഓറയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമിനെപ്പോലെ ടീമിന്റെ പ്രധാന താരമാണ് മെസ്സിയും," റിച്ചാർഡ്സ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ മികച്ച ഫോമിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ മുഴുവൻ. എന്നാൽ, കളി ഏത് നിമിഷവും മാറ്റിമറിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മെസ്സിയെ തടയുക എന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിന് വലിയൊരു കടമ്പ തന്നെയാണ്. ഈ രണ്ട് സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ പോരാട്ടമായിരിക്കും സെമിഫൈനലിന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്.

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    TAGS:EnglandArgentinawayne rooneyLionel MessiRichardsWorld Cup 2026FIFA World Cup 2026
    News Summary - Rooney and Richards analyze the challenge of marking Messi ahead of England-Argentina semifinal
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