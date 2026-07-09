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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 9 July 2026 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 7:38 AM IST

    റ​ഫ​റി​യി​ങ് വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ വൈ​കാ​രി​കം മാത്രം

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    റ​ഫ​റി​യി​ങ് വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ വൈ​കാ​രി​കം മാത്രം
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    ഈ​ജി​പ്തി​നു പി​റ​ക്കാ​തെ പോ​യ ച​രി​ത്ര​വും അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യു​ടെ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും ക​ണ്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ പു​ക​യു​ക​യാ​ണ് റ​ഫ​റി​യി​ങ്ങി​ലെ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ. പ്ര​തി​സ്ഥാ​ന​ത്ത് റ​ഫ​റി​യും ഫി​ഫ​യും ആ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ ഇ​വ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ണ് എ​ന്ന് കാ​ണാം.

    വി​വാ​ദം 1: പെ​നാ​ൽ​റ്റി

    മെ​സ്സി​യെ ഫൗ​ൾ ചെ​യ്ത​തി​ന് ന​ൽ​കി​യ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ആ​ണ് ആ​ദ്യ​ത്തേ​ത്. പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഏ​രി​യ​യി​ൽ മെ​സ്സി​യു​ടെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള പ​ന്തി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​ക്കു​ന്ന ഈ​ജി​പ്ത് ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ പ​ന്തി​ൽ കാ​ൽ​വെ​ക്കും മു​മ്പ് മെ​സ്സി​യു​ടെ തു​ട​യി​ൽ ത​ട്ടു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് പെ​നാ​ൽ​റ്റി ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന ഒ​രു ഫൗ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. മെ​സ്സി പ​ക്ഷേ, ഈ ​ഇ​ഷ്ട​ദാ​നം ക​ള​ഞ്ഞു​കു​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വി​വാ​ദം 2: ഗോ​ൾ നി​ഷേ​ധം

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വി​വാ​ദം ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ ഗോ​ൾ നി​ഷേ​ധ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഒ​രു കൗ​ണ്ട​ർ അ​റ്റാ​ക്ക് ഗോ​ൾ ആ​യി​രു​ന്നു ഈ​ജി​പ്ത് നേ​ടി​യ ര​ണ്ടാം ഗോ​ൾ. എ​ന്നാ​ൽ, വാ​ർ ചെ​ക്കി​ങ് ഇ​ത് നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. പ​ക​രം ലി​സാ​ൻ​ഡ്രോ​യെ ഫൗ​ൾ ചെ​യ്ത കു​റ്റ​ത്തി​ന് ഫ്രീ ​കി​ക്ക് ന​ൽ​കി.

    ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യാ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പാ​യി ലി​സാ​ൻ​ഡ്രോ​യു​ടെ ജ​ഴ്സി​യി​ൽ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തും കാ​ലി​ൽ ച​വി​ട്ടി നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തും വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ത് ഫ്രീ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന ഫൗ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. റ​ഫ​റി ഗോ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് വാ​ർ റൂ​മി​ൽ നി​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശം വ​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ഈ​ജി​പ്ത് ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും കൃ​ത്യ​മാ​യ ഒ​രു ഫൗ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​വാ​ദം 3: ഫൗ​ൾ

    മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ സം​ഭ​വം ഇ​തി​ന്റെ ത​നി​യാ​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലാ​ഹി​നെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഏ​രി​യ​യി​ൽ വെ​ച്ച് പെ​നാ​ൽ​റ്റി ന​ൽ​കേ​ണ്ട ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള ഫൗ​ൾ ചെ​യ്ത​താ​യി റ​ഫ​റി​ക്ക് ബോ​ധ്യം വ​ന്നി​ല്ല. റ​ഫ​റി ഈ ​സം​ഭ​വ​ത്തോ​ട് ഏ​റെ അ​ടു​ത്താ​ണ് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന താ​രം പ​ന്ത് കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് സ​ലാ​ഹ് വീ​ഴു​ന്ന​തും കാ​ലി​ൽ നേ​രി​യ രീ​തി​യി​ൽ തൊ​ടു​ന്ന​തു​മാ​യി തോ​ന്നു​ന്ന​ത്. ഇ​തൊ​രു വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഫൗ​ൾ ആ​യി തോ​ന്നാ​ത്ത​ത് മൂ​ല​മാ​ണ് റ​ഫ​റി ക​ളി തു​ട​ർ​ന്ന​ത്. പെ​നാ​ൽ​റ്റി ന​ൽ​കാ​ൻ മാ​ത്രം ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള ഒ​രു ഫൗ​ളാ​ണ് ഇ​തെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​പ​റ​യാ​ൻ ആ​വി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, ആ ​ക​ളി തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​രു പ്ര​ത്യാ​ക്ര​മ​ണം ആ​വു​മെ​ന്ന​തും ഗോ​ളി​ൽ ക​ലാ​ശി​ക്കു​മെ​ന്ന​തും റ​ഫ​റി പോ​ലും ചി​ന്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ടാ​ൻ മാ​ത്ര​മു​ള്ള ഗൗ​ര​വ​മാ​യ ഫൗ​ൾ ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന ഉ​ത്ത​മ ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് റ​ഫ​റി ക​ളി തു​ട​ർ​ന്ന​ത്. റ​ഫ​റി​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത് ബോ​ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​തി​ൽ വൈ​കാ​രി​ക​ത​ക്ക് ഒ​ട്ടും സ്ഥാ​ന​മി​ല്ല.

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    TAGS:EgyptArgentinaFIFA World CupControversyRefereeing team
    News Summary - Refereeing disputes are just a matter of opinion.
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